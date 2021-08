So klingt Film: Cinemania mit der Bläserphilharmonie in Borna

Borna

Großes Kino für die Ohren verspricht der Bornaer Kultursommer am 27. August auf dem Volksplatz. Dann lädt die Sächsischen Bläserphilharmonie unter dem Titel „Cinemania“ zu einer musikalischen Reise durch die Welt des internationalen Films ein.

Vom „Weißen Hai“ bis zu „Star Trek“

Nach dem großen Erfolg des ersten Filmmusikkonzerts 2020 präsentiert das Orchester in diesem Jahr wieder ein Programm mit bekannten Melodien aus international erfolgreichen Filmproduktionen. Die Sächsische Bläserphilharmonie spielt Titel aus „Star Trek“, „Harry Potter“, „Der weiße Hai“, „Herr der Ringe“ und „James Bond“. Dabei wird es dem Publikum gewiss die eine oder andere Filmszene vor das geistige Auge zaubern.

Neuer Chef seit Januar

Als einziges Kulturorchester Deutschlands, das in ausschließlich sinfonischer Bläserbesetzung auftritt, kann das Ensemble, ehemals Rundfunk-Blasorchester Leipzig, mit seinem 70-jährigen Bestehen auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Das Orchester zeichnet sich durch ein facettenreiches Klangspektrum aus, das auch mit den speziellen Arrangements für Bläserensemble ermöglicht wird.

Neben Konzertreihen im Kulturraum Leipziger Raum und Gastspielen in ganz Deutschland fungiert das Orchester als Kulturbotschafter, was die Musiker unter anderem nach China, Venezuela und Australien führte. Seit Januar 2021 ist Peter Sommerer der Chefdirigent und künstlerische Leiter der Sächsischen Bläserphilharmonie.

Schweizer aus Leipzig dirigiert „Cinemania“

Beim Konzert „Cinemania“ auf dem Volksplatz wird allerdings Tobias Engeli den Taktstock für den „Sound of Hollywood“ führen. Der Schweizer ist Kapellmeister an der Leipziger Oper und dirigiert regelmäßig das Gewandhausorchester und das Orchester der Musikalischen Komödie.

Vorverkauf für Tickets läuft

Eintrittskarten gibt es in Borna bei der Stadt- und Touristinformation am Markt, bei „Buch und Kunst“ in der Mühlgasse, online unter www.stadtkulturhaus-borna.de und www.saechsische-blaeserphilharmonie.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr.

Von LVZ