So kommt die Glasfaser nach Kitzscher

Kitzscher

In Kitzscher zieht das Hochgeschwindigkeits-Internet ein. Das Unternehmen UGG (Unsere grüne Glasfaser) verlegt in der Kernstadt und allen Ortsteilen sein Glasfasernetz. Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) geht davon aus, dass bis Mitte des Jahres alle Einwohner, die es wollen, über einen Glasfaseranschluss verfügen können.

„Jedes Haus, dessen Eigentümer es wünschen, wird angeschlossen“, sagt Schramm. „Wo es nicht gewünscht wird, liegt das Kabel vor der Tür, und das Haus kann später angeschlossen werden.“ In den meisten Ortsteilen sei schon gebaut worden, jetzt sei der Stadtbereich an der Reihe.

Keine Quote nötig für Glasfasernetz

UGG ist ein gemeinsamer Ableger des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefonica und des Versicherungsunternehmens Allianz. Das Vorgehen der UGG unterscheidet sich von anderen Anbietern. Während die meisten erst eine Bedarfsabfrage machen und eine sogenannte Vorvermarktungsquote festlegen, unter der sie nicht mit der Verlegung der Kabel anfangen, verzichtet diese Firma darauf. Hier läuft die Vermarktung parallel zur Erschließung.

Sogar Lindhardt wird angeschlossen

Kitzscher hatte zuerst auf die Firma Deutsche Glasfaser gesetzt. Die erreichte ihre selbst gesteckte Vorgabe allerdings nicht und baute deswegen kein Netz in der Kommune. UGG ist seit dem vergangenen Jahr unter anderem in Regis-Breitingen tätig. Bedingung der Stadt für den Aufbau eines Glasfasernetzes in Kitzscher sei gewesen, dass alle Ortschaften angeschlossen werden. „Sogar die kleine Siedlung Lindhardt erhält Glasfaser“, so Schramm.

Von André Neumann