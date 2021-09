So oft erklingt die 300-jährige Silbermann-Orgel in Rötha sonst nie

Rötha

So oft wie in diesen Tagen erklingt die Silbermann-Orgel in der Kirche St. Georgen selten. Häufig kann man aus dem Kirchenschiff heraus den gedämpften Klang der Königin der Instrumente auf dem Platz um die Kirche hören, wenn drin die Organisten ihre Programme proben für die Jubiläums-Festwoche. Die beginnt am 26. September und lässt dem 300 Jahre alten Instrument nur einen einzigen Tag Verschnaufpause.

Nur am 30. September bleibt die Georgen-Orgel stumm. An dem Tag gibt Liedermacher Gerhard Schöne ab 16.30 Uhr und 19 Uhr Familienkonzerte. Ansonsten kann bis zum 3. Oktober täglich Orgelmusik gehört werden.

Darunter werden zwei Erstaufführungen neuer Werke sein. Und gleich am Auftakt-Sonntag wird ein Stück erklingen, welches mutmaßlich auch schon seit 100 oder gar 200 und noch mehr Jahren nicht mehr gespielt wurde.

Die Silbermann-Orgel in der Georgenkirche in Rötha. Quelle: Jens Paul Taubert

Ein Zufallsfund im Erzgebirge

Zum Eröffnungsgottesdienst – 26. September, 14 Uhr, die Predigt hält der Bornaer Superintendent Jochen Kinder – erklingt nämlich jene Kantate, die 1721 der damalige Leipziger Thomaskantor für die Einweihung der ersten Röthaer Silbermann-Orgel geschrieben und mit Thomanern aufgeführt hatte. Deren Text, sagt Kantorin Elisabeth Höpfner, war bekannt, lag im Archiv. Die Noten dagegen galten als verschollen.

Bis Markus Zepf, jener Wissenschaftler, der für das Jubiläum der Röthaer Orgeln im Auftrag des Bach-Archives deren Geschichte erforschte, mehr zufällig in einem alten Schrank in einer Kirche im Erzgebirge Blätter mit dem Text der Rötha-Kantate fand, auf denen auch die Noten stehen.

Später stellte sich heraus, dass es sich um den originalen Text handelt, die Noten aber vermutlich um 1760 von einem unbekannten Komponisten geschrieben worden waren. Dieses Werk wird am Sonntag zu hören sein – wie im nachkomponierten Original mit Pauken und Trompeten. Die Orgel spielt Gregor Meyer aus Leipzig.

An der Orgel in St. Georgen Rötha weist ein Schild auf den Erbauer und den Erneuerer hin. Quelle: Andreas Döring

Ein Ungar komponierte in Rötha

Rund 260 Jahre jünger sind zwei Werke, die in Rötha erstmals zu hören sein werden. Das eine heißt „Silberklänge“, aber nur zufällig genau so wie die Röthaer Orgelkonzertreihe. Es stammt aus der Feder des jetzt 82-jährigen Ungarn Zsigmond Szathmáry. Spielen wird das moderne Stück der Leipziger Orgelprofessor Martin Schmeding am 27. September, 10 Uhr. Der hält den betagten Ungarn für einen der bedeutendsten Organisten unserer Zeit.

Das Stück hatte Szathmáry an der Röthaer Orgel für den Leipziger Bach-Wettbewerb 2020 komponiert. Der fiel wegen der Corona-Pandemie aus, deswegen erleben die „Silberklänge“ jetzt ihre Premiere auf der Jubiläums-Orgel. Ihr Schöpfer wird selbst zuhören.

Chor aus Chemnitz singt zur Orgel

Schmeding macht neugierig auf die Musik. Sie sei eine Übertragung der Idee von Orgelmusik ins 21. Jahrhundert. Keine schwere Kost für die Ohren von Experten, meint er, sondern: „Über dieses Stück bekommt man einen Zugang zur Orgelmusik.“

Das sagt Röthas Kantorin Elisabeth Höpfner indirekt auch über die zweite Uraufführung, die am 2. Oktober, 17 Uhr, erklingen wird. Das Werk für Chor und Orgel stammt von Sebastian Rehnert, der so etwas wie der Hauskomponist für den Chemnitzer Chor „Cantorianer“ ist. Höpfner kennt das Stück zwar noch nicht, sagt aber: „Ich habe selbst schon etwas von Sebastian Rehnert aufgeführt und fand das sehr schön. Was bei neuen Kompositionen ja nicht immer der Fall ist.“

Gottesdienste finden nur am Anfang und am Ende der Festwoche statt. Musikliebhaber und Menschen, die neugierig auf die Orgel geworden sind, müssen daher keine Berührungsängste haben, zu den Konzerten zu gehen. Das bestätigt Kantorin Höpfner. „Vor 300 Jahren haben auch alle Röthaer die Orgel gehört“, sagt sie.

Festwoche „300 Jahre Silbermann-Orgel“ in St. Georgen Rötha im Überblick 26. September, 14 Uhr: Eröffnungsgottesdienst mit Aufführung der wiederentdeckten Nachvertonung der Orgelweih-Kantate von Johann Kuhnau; 27. September, 10 Uhr: Orgelkonzert für Kinder, Albrecht Koch (ausverkauft); 19 Uhr: „Silberklänge“, Martin Schmeding (Uraufführung); 28. September, 19 Uhr: Konzert für Oboe und Orgel, Andreas Wenske, Stefan Kircheis; 29. September, 19 Uhr: Orgelkonzert, Sebstian Heindl; 30. September, 16 und 19.30 Uhr: Familienkonzerte, Gerhard Schöne; 1. Oktober, 19 Uhr: Orgelkonzert, Ullrich Böhme; 2. Oktober, 17 Uhr: Konzert für Chor und Orgel, Cantorianer (mit Uraufführung); 3. Oktober, 10 Uhr: Abschluss- und Erntedankgottesdienst. Der Eintritt zu den Gottesdiensten ist frei. Karten für die Orgel-Konzerte kosten 10, ermäßigt 8 Euro. Für die Konzerte mit Gerhard Schöne gelten andere Preise. Tickets gibt es noch an der Tageskasse. Es gelten Hygienevorschriften und Abstandsregeln.

Von André Neumann