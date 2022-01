So ordnet Neukieritzsch den Straßenverkehr in Kahnsdorf neu

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Das neue Jahr bringt für Bewohner und Besucher des Neukieritzscher Ortsteiles Kahnsdorf Veränderungen im innerörtlichen Straßenverkehr mit sich. Mit Zonen-Regelungen soll vor allem das Parken an den engen Straßen im Ort eingeschränkt werden.

Die Gemeindeverwaltung reagiert damit auf ein gestiegenes Verkehrsaufkommen aufgrund der touristischen Erschließung des Ortes. Die Entwicklung des Wohngebietes Kahnsdorf-Nord dürfte die Situation in den kommenden Jahren noch verschärfen. Laut Ordnungsamt sind an vielen Tagen und besonders an Wochenenden wegen parkender Autos die Rettungswege für Feuerwehr und Notarzt nicht mehr gesichert gewesen.

Fast im gesamten Ort künftig rechts vor links

Die neuen Regeln sollen am Montag, 3. Januar, greifen. Etliche neue Schildertafeln und Masten sind schon aufgestellt worden. Fast im ganzen Ort werden dann Tempo 30 und zugleich eingeschränktes Halteverbot (Parkverbot) gelten.

Das neue Verkehrskonzept für Kahnsdorf tritt am 3. Januar in Kraft. Quelle: Jens Paul Taubert

Die Kreudnitzer Allee darf im südlichen Abschnitt wieder mit 50 Kilometer pro Stunde befahren werden. Allerdings nur bis zur Einmündung der Karl-Liebknecht-Straße. Hier beginnt die Zone „Tempo 30/eingeschränktes Halteverbot“. Diese Beschilderung bekommen auch alle Einmündungen, die von der Kreudnitzer Allee in den Ort hineinführen.

In all diesen Straßen im Dorf gilt dann als Vorfahrtsregel rechts vor links. Und es darf nur in gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Wo es die Fahrbahnbreiten hergeben, lässt die Gemeinde Parkflächen markieren. Neu ist auch: Der Trachenauer Weg wird zu einer Einbahnstraße umgewandelt, wobei die Fahrtrichtung von der Kreudnitzer Allee in den Ort hineingeht.

Von André Neumann