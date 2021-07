So schön ist der Hermann-Puff-Platz in Lobstädt jetzt

Neukieritzsch/Lobstädt

Rosen blühen, der Rasen ist frisch gemäht, ein großes ovales Beet ist frisch bepflanzt. Zwei neue Bänke laden zum Verweilen im Schatten von Kastanien und Robinien ein, der alte Fahnenmast ist frisch gestrichen. Und im Zentrum des Platzes am Dreieck von Dora-Helene-Straße, Eisenbahnstraße und Alt-Witznitzer-Straße in Lobstädt steht die alte Brikettpresse unverrückbar und frisch gestrichen in einem Bett aus kleinen Kieselsteinchen.

Der Neukieritzscher Bauhof hat in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass der Platz mit der tonnenschweren stählernen Maschine wieder zu einem repräsentativen Ort geworden ist. Ein Namensschild wurde allerdings nicht angebracht. Die einen nennen das Areal etwas despektierlich Puffplatz, andere sagen Hermann-Puff-Platz, wieder andere sprechen vom Platz an der Presse.

Was früher auf dem Areal gestanden hat

Was dahintersteckt, wissen in allen Fällen ohnehin nur Eingeweihte. Dass nämlich auf dem heutigen Platz mal ein Gut gestanden haben soll, in dem ein Mann namens Hermann Puff lebte, der für Tierhalter Felle gerbte, weiß auch der in Lobstädt wohnende Neukieritzscher Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) nur von seinem Vater. Selbst Wolfram Seiffert, der bis zur Eingemeindung von Lobstädt hier Bürgermeister war, kann sich nicht erinnern, wann das Anwesen abgerissen wurde. „Das ist bestimmt 50 Jahre her“, sagt er.

Presse bis 1994 in Großzössen im Einsatz

Dafür weiß Seiffert ganz genau, was es mit der Presse auf sich hat. Derartige Maschinen arbeiteten in Brikettfabriken. Oben wurde Kohle reingefüllt. Die beiden Schwungräder trieben den innen liegenden Pressenstempel an. Vorn aus einer viereckigen Öffnung kamen dann die Kohle-Briketts heraus.

Bis zu 3,1 Tonnen in der Stunde sollen es bei dieser gewesen sein, die bis 1994 in der Brikettfabrik in Großzössen arbeitete. Als das Werk stillgelegt wurde, sorgten der damalige Bürgermeister Seiffert und sein Feuerwehrchef Manfred Claus, genannt Edde, dafür, dass die Presse nach Lobstädt kam.

So ist die Brikettpresse 1996 in Lobstädt von Manfred Claus (v. l.), Andreas Scheibe, Herbert Kern und Willi Roßbach (oben) aufgestellt. Quelle: Wolfram Seiffert

Zwei Steine aus der Eiszeit

Extra für die symbolische Einweihung des neu gestalteten Platzes am Donnerstagvormittag hat Seiffert in alten Fotoalben gekramt und Bilder von dem Tag gefunden, an dem die Presse hier aufgestellt wurde. Das war vor knapp 25 Jahren, am 6. September 1996, so ist es auf den Fotos zu lesen. Neben Claus, der selbst Pressenschlosser war, halfen damals Herbert Kern, Willi Roßbach und Andreas Scheibe, der noch immer im Neukieritzscher Bauhof arbeitet.

Zur Galerie Der Platz an der Brikettpresse in Lobstädt ist neu gestaltet worden.

Über das Relikt aus der Zeit, als fast alle mit Braunkohlebriketts heizten, informiert jetzt eine Tafel neben der Presse. Eine weitere steht ein paar Meter entfernt zwischen zwei großen Steinen. Das sind Findlinge aus dem Tagebau, die einst vom Eis aus dem Norden in unsere Breiten geschoben worden waren. Die beiden Exemplare sollen ursprünglich aus dem Gebiet des heutigen Schweden oder Finnland stammen. Nach Lobstädt wurden sie knapp ein Jahr nach der Presse gebracht.

Festplatz für Maibaumkranz

Lobstädter nutzen den Hermann Puff-Platz vor allem zum Verweilen während eines Spazierganges. Einmal im Jahr, am Vorabend des 1. Mai, wird er zum Festplatz, wenn hier der von Kindern des Kindergartens geschmückte Maibaumkranz aufgezogen wird.

Lesen Sie auch

Von André Neumann