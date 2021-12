So schön sollen DDR-Plattenbauten in Kitzscher werden

Kitzscher

Es ist etwas mehr als zwei Jahre her, da stellte ein Unternehmen aus der Schweiz in Kitzscher seine Pläne für einen Seniorenwohnpark vor. Dazu wollten die Eidgenossen zwei der Plattenbauten im unsanierten Viertel Thierbacher Straße, Straße der Bergarbeiter und Braußwiger Straße umbauen sowie einen Neubau errichten.

Die Firma verwies später auf interne Auseinandersetzungen, dann hörte niemand mehr von dem Projekt. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf zur Sanierung der beiden südlichen Wohnblöcke in dem Areal an der Leipziger Straße. Und das klingt viel versprechend.

Erfahrungen mit Plattenbauten

Denn der Unternehmer Frieder Düsterer aus Neu-Ulm besitzt in Chemnitz und Leipzig schon mehrere Hundert Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Vor einigen Jahren begann er zudem in Chemnitz, selbst Plattenbauten zu sanieren. Das will der 59-Jährige, dessen unternehmerische Karriere mit Antiquitäten begonnen und über den Autohandel zu Immobilien geführt hatte, nun auch in Kitzscher bewerkstelligen.

Die beiden Blöcke habe er bereits von einem Markkleeberger Immobilienunternehmer gekauft. Der hatte die Gebäude 2017 aus einer Versteigerung erworben und damit damals die Pläne der Stadt durchkreuzt. Die wollte die Blöcke lieber abreißen lassen.

Sanierung des ersten Blocks soll Anfang 2022 beginnen

Frieder Düsterer möchte schon Anfang des neuen Jahres mit dem südlichen der beiden Blöcke beginnen. Die Baugenehmigung sei beantragt. Für rund zehn Millionen Euro sollen moderne Wohnungen mit besonders großen Balkonen und sogar Fußbodenheizung entstehen. „Wir sind in Chemnitz die einzigen mit Fußbodenheizungen in Plattenbauten“, sagt Düsterer stolz.

So sollen die beiden südlichen Wohnblöcke an der Leipziger Straße in Kitzscher nach der Sanierung aussehen. Am linken Gebäude sind die Balkone zu erkennen, am rechten die außen angebauten Aufzüge. Quelle: Düsterer GmbH

Zur vorgesehenen Ausstattung gehören auch Aufzüge. Die meisten würden außen angebaut. In einem Aufgang sollen allerdings barrierefreie Wohnungen entstehen, die erhalten einen innen liegenden Aufzug, der direkt auf den Wohnetagen hält. Die anderen fahren jeweils nur zu den Zwischenebenen im Treppenhaus.

Erster Block steht schon leer

Die Bauzeit wird laut Frieder Düsterer ungefähr ein Jahr betragen. Gleich im Anschluss wolle das Unternehmen sich das zweite Gebäude vornehmen. Der Bauantrag dafür werde gerade vorbereitet. Der erste Block stehe komplett leer. Den Mietern im zweiten will Düsterer später, wenn dort gebaut wird, Wohnungen anbieten. Dafür suche er auch den Kontakt zur Wohnungsgenossenschaft Espenhain, der die benachbarten Wohnblöcke gehören.

Investor sieht Vorteile im Standort

Frieder Düsterer ist überzeugt, dass das Vorhaben in Kitzscher gelingt. Zielgruppe seien sowohl einheimische Mieter als auch Menschen aus Leipzig, die lieber im Grünen leben wollen. Die Nähe zum Neuseenland mit Möglichkeiten zur Entspannung nach der Arbeit spreche genauso für den Standort wie die schnelle Anbindung mit dem Bus nach Borna und über die Autobahn nach Leipzig.

Dass gegenüber an der Leipziger Straße in den kommenden Jahren ein neues Wohngebiet für Eigenheime entstehen soll, sieht Düsterer als weiteren Pluspunkt für den Standort an. Die Plattenbauten am Westrand von Kitzscher stammen aus den 1980er-Jahren und gehören zur letzten Serie des industriellen Wohnungsbaus in der DDR. In den Jahren 2007 und 2016 war jeweils ein Block abgerissen worden.

Von André Neumann