So sichert sich Neukieritzsch Land für Pläne in Kahnsdorf

Neukieritzsch

Der Neukieritzscher Gemeinderat hat zwei Grundstücksgeschäften der Kommune mit dem Landwirtschaftsunternehmen Blauland zugestimmt. Neukieritzsch verkauft dem Betrieb reichlich neun Hektar Grünland, der wiederum im Gegenzug der Gemeinde knapp 4000 Quadratmeter in Kahnsdorf verkauft.

Die Flächen im Ortsteil benötigt die Kommune für künftige Entwicklungen. Der größere Teil befindet sich im Norden von Kahnsdorf, wo er unmittelbar an den ersten Bauabschnitt des neuen Wohngebietes „Seewiesen“ anschließt. Hier will die Gemeinde zukünftig die Kahnsdorfer Feuerwehr ansiedeln.

Zufahrt zum Park

Die zweite Teilfläche, die Neukieritzsch übernimmt, befindet sich zwischen der Straße An der Lagune und dem Kahnsdorfer Park. Aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren existiert kaum noch ein gemeindeeigener öffentlicher und befahrbarer Zugang zu diesem Grünbereich. Der wird aber benötigt, damit der Park weiterhin auch für größere Veranstaltungen genutzt werden kann. Hier will die Kommune offenbar eine Zuwegung schaffen.

Ersatz für Ausgleichsflächen

Blauland, das sagte Geschäftsführer Alexander Wolf der LVZ, überlässt der Gemeinde diese Flächen für einen günstigen Preis. Im Gegenzug kann der Agrarbetrieb mit dem Erwerb der gut neun Hektar Grünland einen anderen Flächenverlust ausgleichen. Hintergrund: Für den geplanten Bau des Energieparkes Witznitz muss das Unternehmen Move On Umwelt-Ausgleichsmaßnahmen erbringen. Eine davon ist die Aufforstung von Grünflächen.

Blauland stellt Move On dafür geeignete Flurstücke zur Verfügung, die damit aber als Grünland verloren gehen. Mit dem Erwerb der neun Hektar von Neukieritzsch erhält der Agrarbetrieb Flächen zur Gewinnung von Heu beziehungsweise zur Beweidung, erklärte Wolf.

Kritik an Verkauf

Die Grünflächen liegen in der Nähe der Lobstädter Lachen. Bei einem kleinen Teil davon handelt es sich um verpachtetes Gartenland. Blauland wird die Pachtverträge übernehmen, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung. Während der Kauf vom Gemeinderat einstimmig beschlossen wurde, gab es zum Verkauf des Grünlandes auch gegenteilige Auffassungen. Die Kommune gibt damit zu viel Land aus der Hand, kritisierte Sebastian Ludwig (Freie Wähler/Sport).

Von André Neumann