So soll die neue Kita in Rötha aussehen

Rötha

An den Zeitplan für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Rötha will die Stadtverwaltung keine Luft lassen. Jedenfalls möchte die Stadt nicht einen einzigen Tag unnötig vergehen lassen. Deswegen wurde dem Stadtrat jetzt als so genannte Tischvorlage ein Beschlussantrag vorgelegt, der ohnehin nahezu reine Formsache war.

Bauanträge werden bei der zuständigen Baubehörde im Landratsamt eingereicht. Die holt sich dann unter anderem von den betroffenen Kommunen eine Stellungnahme zu dem Bauvorhaben. So auch im Falle des neuen Röthaer Kindergartens. Den allerdings nicht die Stadt selbst baut, sondern den sie bauen lässt.

Bauherr ist offiziell die Diakonie Leipziger Land, die die Kindereinrichtung nach Fertigstellung auch betreiben wird. Darüber haben der Wohlfahrtsverband und die Stadt Rötha einen Vertrag geschlossen. Somit hatte der Stadtrat jetzt zu beschließen, ob er dem von der Stadt selbst angestrebten Bauvorhaben zustimmt.

Lange Bearbeitungszeit des Bauantrages für Kita

Die Aufforderung zur Stellungnahme sei erst am Tag der Stadtratssitzung in Rötha eingetroffen, sagte Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) und fügte hinzu: „Wir wollten keine Zeit verstreichen lassen.“

Über die Zustimmung war man sich natürlich einig. Dass es trotzdem zu Diskussionen kam, lag eher an der langen Bearbeitungszeit des Bauantrages. Den hatte das Ingenieurbüro Schubach aus Naunhof im Auftrag der Diakonie schon im Juli beim Landratsamt eingereicht.

In der Folge, das sagte Röthas Bauamtsleiterin Kerstin Haase, habe der Denkmalschutz Bedenken geäußert. Der wollte Veränderungen am geplanten Bauwerk, weil das in der Straße der Jugend in einem so genannten denkmalgeschützten Umfeld errichtet wird.

Das ist der Bauplatz für die neue Kindertagesstätte von Rötha. Der Spielplatz muss weichen. Quelle: André Neumann

Fallen gelassen, das sagte Kerstin Haase auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates, habe die Denkmalschutzbehörde anfängliche Einwände gegen den eingeschossigen Bau.

Graue Dachfläche der Kita soll rot werden

Eine andere Kröte wird man aber schlucken müssen: „Die graue Dachfläche möchte der Denkmalschutz rot haben“, sagte die Bauamtsleiterin. Auch die Farbgebung müsse noch einmal überarbeitet werden. Laut Haase solle der Kindergarten das Grün eines Hauses aufnehmen, das in der Nähe des Bauplatzes gerade gemacht werde. Die Ankündigung stieß umgehend auf Kritik: „Das kann ich nicht nachvollziehen“, gab Stadtrat Uwe Wellmann ( CDU) zu Protokoll.

Damit dürfte sich der geplante Bau verteuern, denn rote Dachziegel seien teurer als rote, gab die Bauamtsleiterin zu verstehen. Das ist vordergründig erst einmal nicht das Problem der Stadt. Denn vereinbart ist mit der Diakonie eine Obergrenze von 1,9 Millionen Euro, die die Stadt zahlen will. Wegen des engen Budgets hatte die Diakonie schon im Frühjahr dieses Jahres einen ersten Entwurf überarbeiten lassen, weil dessen Umsetzung zu teuer geworden wäre.

Die neue Kindertagesstätte soll auf dem erhöhten Freigelände nördlich des Mehrgenerationenhauses in der Straße der Jugend gebaut werden. Der dort befindliche Spielplatz muss weichen, dafür soll im Park gegenüber ein neuer angelegt werden. Der Reitplatz neben dem Kita-Bauplatz soll erhalten bleiben.

Von André Neumann