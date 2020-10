So soll in die Brikettfabrik Neukirchen neues Leben einziehen

Neukirchen

In die ehemalige Brikettfabrik Neukirchen könnte schon bald neues Leben einziehen. Im Gespräch sind neben der Wiedereröffnung des früheren Fitnessstudios und des einstigen Restaurants auch ein Pflegeheim. Das hat Kay-Uwe Schott vom Leipziger Architekturbüro Schott und Mann angekündigt. Es wäre das Ende eines langen Dornröschenschlafs, in den die einstige Fabrik seit Jahren versunken ist.

Von weitem erkennbare Landmarke

Der gewaltige Gebäudekomplex, auf der Autobahn als Landmarke schon von weitem erkennbar, wurde mittlerweile an eine Firma aus Süddeutschland verkauft. Zum Verkaufspreis gibt es keine Angaben. Er dürfte aber um einiges über den 450 000 Euro liegen, für die die Ex-Brikettfabrik vor einem Jahrzehnt den Besitzer gewechselt hat.

Anzeige

Loftwohnungen und Elektromobile

Konkrete Überlegungen zur neuen Nutzung der historischen Gebäude bestehen nach Angaben von Kai Mann auch im Bau eines Pflegeheims sowie einer Fabrik für die Herstellung von Elektromobilen. Dafür würden neue Gebäude auf dem derzeitigen Parkplatz gebaut. Gedacht ist zudem an ein Ausbildungszentrum für Pflegekräfte. Im Hauptgebäude, in dem sich mit dem „Cult“ jahrelang die sachsenweit größte Diskothek befand, sind Büros und Loftwohnungen geplant. Möglich, so Architekt Mann, ist auch die Errichtung eines Panorama-Restaurants im Turm der Brikettfabrik.

Mehr zum Thema:

Vielleicht Domizil von DokMit

Als nahe liegend gilt auch, dass der Förderverein zum Aufbau eines Dokumentationszentrums Industriekultur Mitteldeutschland (DokMit) in der vormaligen Fabrik unterkommt. Der Verein ist nach wie vor auf der Suche nach einem Domizil. Genügend Platz für Ausstellungen und Archivräume gäbe es in Neukirchen. Nach Angaben von DokMit-Chef Walter Christian Steinbach ist die ehemalige Brikettfabrik neben Espenhain einer von zwei möglichen Standorten, den der Verein als Domizil in Betracht zieht.

Immer wieder Vandalismus in Neukirchen

Zwar wirkt die einstige Brikettfabrik auf den ersten Blick in Teilen etwas heruntergekommen. Eingeworfene Fenster und eingetretene Türen zeugen davon, dass der frühere Industriestandort immer wieder das Ziel von Vandalen ist. Aus der Sicht des Architekten hingegen ist die Brikettfabrik in einem recht ordentlichen Zustand.

Prestigeprojekt in den 90er-Jahren

Das kann kaum verwundern. Schließlich wurde das Objekt in den 90er-Jahren entsprechend den Vorgaben des Denkmalschutzes aufwendig saniert Es galt als Prestigeprojekt für den Wandel weg von der Kohle hin zu einer alternativen Nachnutzung.

Pläne für eine Schnapsbrennerei

Seit dem Jahr 1897 wurde in Neukirchen Kohle brikettiert. Anfang der 70er-Jahre wurde der Betrieb eingestellt. In der Diskothek gingen 2012 die Lichter aus. Zwischenzeitlich war die Brikettfabrik von einer bulgarischen Firma erworben worden, die dort eine Schnapsbrennerei errichten wollte.

Von Nikos Natsidis