So sorgt Neukieritzsch für Verstärkung in den Feuerwehren

Neukieritzsch

In vielen vor allem kleineren Feuerwehren ist die Situation ähnlich. Auf dem Papier reicht die Anzahl der Mitglieder für einen alleinigen Einsatz aus. Abends und nachts, also nach Feierabend, geht die Rechnung auch meist auf. Am Tage, wenn die Feuerwehrleute ihren Beruf nachgehen, sieht es oft anders aus.

Weswegen im Ernstfall häufig mehrere Feuerwehren gleichzeitig alarmiert werden, weil die sogenannte Tageseinsatzbereitschaft einer einzelnen Wehr nicht ausreicht. In Neukieritzsch – und nicht nur hier – wird schon seit einiger Zeit nach einer Lösung für dieses Problem gesucht.

Karsten Jockisch arbeitet seit drei Jahren in der Neukieritzscher Gemeindeverwaltung als Sachbearbeiter Brandschutz. Der Regis-Breitingener ist selbst ein erfahrener Feuerwehrmann und machte damals vor, wie es gehen könnte. Indem er anbot, bei Einsätzen am Tage während der Arbeitszeit mit der Neukieritzscher Truppe auszurücken.

Bürgermeister beglückwünscht frisch ausgebildete Feuerwehrleute

Jetzt, drei Jahre später, ist Jockisch froh, dass es gelungen ist, Mitarbeiter des Bauhofes für die Feuerwehr zu gewinnen. Fünf Männer und eine Frau aus dem Bereich und dazu ein Feuerwehrkamerad aus Lobstädt haben in den zurückliegenden sieben Wochen eine Feuerwehr-Grundausbildung absolviert.

In der Gemeindeverwaltung wird das als großer Erfolg gewertet. Nicht umsonst hat Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) die neuen Brandschützer nach absolvierter Prüfung persönlich vor dem Feuerwehrgerätehaus in Lobstädt beglückwünscht.

Es sei ein komplizierter Weg gewesen bis hierhin, sagt Karsten Jockisch erleichtert. Denn es habe auf mehreren Seiten Vorbehalte gegeben. Besonders bei den Bauhofkollegen: „Die wenigsten von denen“, sagt Jockisch, „hatten bisher etwas mit der Feuerwehr am Hut.“ Da seien Berührungsängste vorhanden gewesen.

Bereitschaft als Einstellungskriterium

Und auch arbeitsrechtlich bestand durchaus ein Problem. Man könne niemanden verpflichten, in der Feuerwehr zu sein, hatte Bürgermeister Hellriegel noch vor einigen Jahren gesagt, als die Entwicklung in die gegensätzliche Richtung ging, als Bauhofmitarbeiter die Feuerwehr verlassen hatten.

Auch Jockisch sagt heute: „Ich kann niemanden verpflichten.“ Aber der Arbeitgeber könne die Aufgaben formulieren. Und so war der Weg zum Ziel dann offenbar eine geschickte Stellenausschreibung, die die Bereitschaft zur Mitarbeit in der Feuerwehr zu einem Kriterium für die Einstellung machte. Unter den Kollegen, die jetzt die Grundausbildung absolviert haben, ist der größte Teil neu eingestellt, so Jockisch.

Dank an den Chef des Bauhofes

Die müssten, erläutert der Brandschutzsachbearbeiter, nicht unbedingt fest integrierte Mitglieder der Ortsfeuerwehren werden und auch keine großen Feuerwehrkarrieren machen. Sie sollen aber die Fähigkeiten haben, die Wehren am Tage, während ihrer Arbeitszeit, zu unterstützen.

Das könnten sie nun nach der Grundausbildung. Die in der Arbeitszeit stattgefunden hat. Für Jockisch Grund für ein dickes Dankeschön an den Bauhofleiter, der die Arbeit so organisiert hat, dass sich die angehenden Feuerwehrleute Theorie und Praxis widmen konnten.

Sechs neue Leute für die Feuerwehr

An neun Tagen haben sie je acht Stunden lang Theorie und Praxis gepaukt. Ausbilder ist Gemeindewehrleiter Maik Stelzner gewesen, dem Kameraden der Feuerwehr Lobstädt zur Seite gestanden haben. Am Ende haben bei einer theoretischen und praktischen Prüfung alle „sehr gute bis gute Leistungen“ erzielt, bescheinigt Jockisch.

Ziehe man den Lobstädter ab, der schon zur Feuerwehr gehörte und nicht auf dem Bauhof arbeitet, gebe es jetzt also sechs neue Leute für die Feuerwehr. Von 23 Mitarbeitern des Bauhofes, zu denen Jockisch auch Hausmeister und Hallenwarte zählt, sei damit nun reichlich ein Dutzend Brandschützer.

Und einige der frisch Ausgebildeten scheinen sogar Spaß an der Sache zu finden. Sie hätten angedeutet, jetzt auch mal zu den Ausbildungsdiensten ihrer Ortsfeuerwehren gehen zu wollen. Dazu gehört Anja Sachse, die einzige Frau in der Ausbildungsgruppe. „Ich könnte mir vorstellen, mehr zu machen“, sagt sie.

Von André Neumann