So steht es um den Haushalt von Regis-Breitingen – der Entwurf 2022

Regis-Breitingen

Besonders gut ist es um den Haushalt des Pleißestädtchens für das kommende Jahr nicht bestellt. Dennoch plant Regis-Breitingen einige Investitionen, wobei das eine oder andere aus der Wunschliste auch schon wieder gestrichen wurde. Die Einwohner müssen trotzdem nicht mit Erhöhungen kommunaler Steuern und Abgaben rechnen. So lässt sich in Kurzform die erste öffentliche Lesung des Haushaltplanes für 2022 zusammenfassen.

Kämmerin Kathrin Krüger erklärte den Mitgliedern des Rates: „Der Haushalt ist in diesem Jahr besonders schwer aufzustellen.“ Und wie an so vielem soll auch daran im Grunde die Corona-Pandemie Schuld sein. Wie das zustande kommt, rechnete die Kämmerin vor.

Kommunen sollen für Steuerausfälle in der Pandemie einen finanziellen Ausgleich bekommen. Der werde allerdings gegen die sogenannten Schlüsselzuweisungen gerechnet, welche die Städte und Gemeinden regulär vom Freistaat erhalten. Nun stehe Regis-Breitingen aber bei den Steuereinnahmen besser da, als befürchtet. Die Folge ist laut Krüger, dass die Stadt 300 000 Euro weniger Schlüsselzuweisungen erhalte, aber mehr Umlage an den Landkreis zahlen müsse.

Ein Eimer auf dem Dachboden des Rathauses

„Dadurch“, so die Finanzchefin, „entsteht ein riesengroßes Loch.“ Da die Kommune nicht über finanzielle Reserven verfüge, müsse daher jede einzelne Position betrachtet werden. Als erste Konsequenz seien zwei Instandsetzungen gestrichen worden. Die des Daches des Gasthofes in Ramsdorf und die des Rathausdaches.

Auf den Einwand von Karsten Jockisch (CDU), es könne nicht sein, dass es im Rathaus reinregnet, meinte Krüger, es gehe um 55 000 Euro. „Das kann ich im Moment nicht finanzieren.“ Sowohl die Kämmerin als auch Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) versicherten, dass der Schaden nicht gravierend sei. „Da steht ein Eimer auf dem Dachboden, in den tropft nur bei Regen und einer bestimmten Windrichtung ein wenig Wasser.“

Investitionsliste mit einem Tanker

Trotz der finanziellen Schwierigkeiten gehört zum Haushaltentwurf eine Investitionsliste, deren Bestandteile sich auf fast zwei Millionen Euro summieren. Der einzig wirklich sichere größere Posten scheint die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für die Regiser Feuerwehr zu sein. Das Auto kostet 500 000 Euro, wobei die Stadt 270 000 Euro Fördermittel erwartet.

Eine Million für die Oberschule

Die größte Einzelsumme, nämlich eine Million Euro, wird als Ausgabe für die Sanierung der Oberschule im Haushaltsentwurf vermerkt. Allerdings stehen hier nur knapp 65 000 Euro Fördermittel dagegen. Finanziert werden soll die Ausgabe unter anderem über angesparte Schlüsselzuweisungen, heißt es dazu. Laut Bürgermeister soll mit dem Geld zunächst die Elektroinstallation in Ordnung gebracht werden.

Größere geplante Investitionen sind noch die Beschaffung eines Notstromaggregates für 75 000 Euro und die Erschließung eines Baugebietes für 70 000 Euro. Auch die Sanierung der Böschung an der so genannten „Hohle“ steht als dringendes Vorhaben in der Investitionsliste: eingeplant mit Kosten von 122 000 Euro.

Steuersätze bleiben unverändert

Die Hebesätze für die kommunalen Steuern, Grund- und Gewerbesteuern, sollen nach Ankündigung der Kämmerin unverändert bleiben. Es soll keine Einschnitte in Ausgaben wie etwa für die Straßenbeleuchtung geben. Andererseits sieht Krüger auch kaum Möglichkeiten, Einnahmen zu erhöhen. „Wir müssen sehen, dass wir über eine andere Geschichte zu Einsparungen kommen“, deutete die Kämmerin an. Was sie damit meinte, sagte sie nicht. Es fragte auch kein Mitglied des Stadtrates danach.

Den Entwurf des Haushaltsplanes hat die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Bis zum 3. Dezember kann er zu vereinbarten Terminen auch im Rathaus eingesehen werden. Bis zum 14. Dezember sind Einwände gegen denn Etat-Entwurf möglich.

Von André Neumann