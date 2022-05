So steht es um einen Radweg zwischen Borna und Deutzen

Borna/Deutzen

Seit Jahren warten Menschen aus Borna und aus Deutzen, die für die Strecke zwischen der Kreisstadt und dem gut drei Kilometer entfernten Neukieritzscher Ortsteil Deutzen gern das Fahrrad nehmen oder nehmen würden, auf einen Radweg. Die Staatsstraße 50 wird zwischen den Ortschaften von Autos vorzugsweise sehr zügig befahren. Radfahrer leben da gefährlich.

Der Freistaat Sachsen hat den Bau eines Radweges zugesagt. Der Zeitrahmen wurde zuletzt mit bis 2025 angegeben. Jetzt scheint Bewegung in die Sache zu kommen. Immerhin will ein vom Freistaat Sachsen mit dem Projekt beauftragtes Büro demnächst öffentlich über den Planungsstand und die weiteren Schritte informieren.

Planungsbüro lädt zu Informationsveranstaltung

Die Bürgerinformationsveranstaltung ist für den 9. Mai, 18 Uhr, im Stadtkulturhaus Borna vorgesehen. Dabei werde, sagte eine Sprecherin des Planungsbüros List, über den aktuellen Stand informiert. Derzeit laufe für das Vorhaben die Genehmigungsplanung. Mit einem zeitnahen Baubeginn gar schon in diesem Jahr sei noch nicht zu rechnen.

Das bestätigt auch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das teilte auf LVZ-Anfrage mit: „Eine Aussage zu einem Bauzeitraum kann aktuell noch nicht belastbar getroffen werden, da dies abhängig vom Baurechtsverfahren und dem ausstehenden Grunderwerb ist.“ Tatsächlich sei der Freistaat Sachsen als Bauherr noch nicht im Besitz aller erforderlichen Grundstücke für die vorgesehene Trasse.

Hier endet aktuell noch der Radweg von Borna in Richtung Deutzen. Quelle: André Neumann

Die allerdings stehe zumindest schon fest. Womit auch der Streit vom Tisch ist, der zuletzt zwischen den Anrainerkommunen Neukieritzsch und Borna und dem (Lasuv) über die beste Trassenführung herrschte. Das war vor rund zwei Jahren. Das Lasuv hatte eine Variante mit Wechsel zwischen den Straßenseiten vorgesehen, die Kommunen wollten, dass Radfahrer auf einer Seite bleiben können. Borna und Neukieritzsch, das waren die letzten Informationen, setzten sich mit ihrer Haltung offenbar durch.

Anschluss an Straße von Lobstädt

Demnach soll „nach derzeitigem Stand der Planungen“, so das Lasuv, der Radweg entlang des südlichen Fahrbahnrandes der S 50 geführt werden, also von Deutzen aus gesehen rechts. Zwischen der Straße und dem Radweg ist ein 1,75 Meter breiter Sicherheitsstreifen vorgesehen. Der Radweg selbst wird rund 2,50 Meter breit.

In Deutzen und in Borna sollen jeweils bauliche Querungsmöglichkeiten errichtet werden. In Borna schließt der Weg, so ist es vorgesehen, direkt an den bestehenden Rad- und Gehweg an. In Deutzen ist vorgesehen, Radfahrer auf einem markierten Schutzstreifen sicher bis zur August-Bebel-Straße zu führen. Auf halber Strecke soll der Radweg auch eine Anbindung an die von Lobstädt kommende Altenburger Straße bekommen.

Zeitlich ist das alles aber noch offen. „Aktuell werden die Unterlagen zur Erlangung des Baurechts erstellt.“ Das Baurechtsverfahren werde von der Landesdirektion Sachsen geführt. Der rund 3,3 Kilometer lange Radweg zwischen Deutzen und Borna ist Teil eines so genannten 100-Kilometer-Radwegeprogramms des Freistaats Sachsen.

Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) und der Bürgermeister der Gemeinde Neukieritzsch, Thomas Hellriegel (CDU), werden an dem Gespräch im Stadtkulturhaus teilnehmen.

