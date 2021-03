So stützt Kitzscher seinen Haushalt: Satte Erlöse aus Grundstücksverkäufen

Kitzscher

Premiere im Stadtrat von Kitzscher bei einem an sich eingeübten Ritual. Dabei ging es um trockenen Finanzstoff. Seit der vom Freistaat verordneten Einführung der doppischen Haushaltführung, die die Kommunen allein schon mehrere Jahre beschäftigte, sind die Kämmereien überall damit befasst, für die zurückliegenden Jahre Haushaltabschlussrechnungen zu erstellen.

Die Stadt Kitzscher lässt sich dabei von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft B & P unterstützen und die Abschlüsse prüfen. Wann immer ein Abschluss fertig war, tauchte deswegen in den vergangenen Jahren Stephanie Oberhauser von dem Dresdener Büro in Kitzscher auf, um ihren mit etlichen Zahlen versehenen Vortrag zu halten.

Den vermutlich nicht alle Stadträte und Zuschauer bis ins letzte Detail durchdrangen, der aber fast immer mit Beifall und mit Lob für die städtische Finanzverwaltung quittiert wurde, weil er mit dem Hinweis auf einen „uneingeschränkten Bestätigungsvermerk“ endete.

Kitzscher nimmt Pandemieregeln sehr ernst

Das war auch diesmal so, als es um den Abschluss für 2019 ging. Nur dass die Wirtschaftsprüferin an diesem Abend nicht anwesend war im Festsaal des Rathauses. Denn die Stadtverwaltung Kitzscher nimmt die Regeln in der Corona-Pandemie sehr ernst. Ernster offenbar als andere Kommunen.

Denn während anderswo zum Beispiel Bürgerfragen schon wieder zugelassen werden, laufen die Ratssitzungen in Kitzscher nach wie vor streng limitiert ab: keine Bürgerfragestunde, kein Bericht des Bürgermeisters über aktuelles Geschehen, keine Anfragen der Stadträte.

Deswegen war Stephanie Oberhauser diesmal nur per Telefon über Lautsprecher zugeschaltet, als sie den Abschluss und dessen Prüfung erläuterte. So etwas hatte es hier noch nicht gegeben. Um die zugehörigen Zahlen aus dem Beamer kümmerte sich ein Mitarbeiter der Kämmerei. Mit dem fertigen Jahresabschluss für 2019 liegt Kitzscher Anfang 2021 weit vorn. „Ich kenne keine Kommune, die schon den Jahresabschluss 2019 hat“, sagte Bürgermeister Maik Schramm (parteilos).

Einträgliches Jahr mit sattem Überschuss

Zudem war 2019 für Kitzscher ein einträgliches Jahr. Die Rechnung endet mit einem Überschuss von mehr als 1,6 Millionen Euro. Der kam vor allem aus dem Verkauf von Grundstücken im Wohngebiet Kitzscher Nordwest. Und summierte sich mit den Erlösen aus den Vorjahren schon auf über drei Millionen Euro.

Womit sich das Wohngebiet, welches Kitzscher seit 2016 in Eigenregie entwickelte und vermarktete, schon mal ausgezahlt hat. Allerdings, auch darauf wies die Wirtschaftsprüferin im Stadtrat auf Anfrage eines Abgeordneten hin, können Grundstücke nur einmal verkauft werden. Der Effekt, mit dem Kitzscher seinen Haushalt stärkt, ist also endlich. Schon 2019 hätte die Stadt ohne das Geld für die Grundstücke rote Zahlen geschrieben.

Kitzscher setzt weiter auf Bevölkerungszuwachs

Bürgermeister Maik Schramm will die Stadt aber vorläufig auf dem eingeschlagenen Kurs halten. „Wir sind auf dem Weg, das so weiterzuführen“, sagte er in der Sitzung. Das nächste Wohngebiet mit Platz für weitere 100 Häuser in der Leipziger Straße ist bereits in Planung. Ab Ende des Jahres soll es erschlossen werden. Auch hier rechnet die Stadt wieder mit ordentlichen Gewinnen aus den Grundstücksverkäufen.

Ein anderer Effekt für den kommunalen Haushalt sind die Einkommenssteuern, von denen das Finanzamt einen festgelegten Anteil an die Gemeinden überweist. Viele Bewohner mit guten Jobs sind daher auch eine sichere Einnahmequelle für Kommunen. Die Stadt, sagte Schramm, setze weiter auf Bevölkerungswachstum. Bis zu zehn Jahre, prognostizierte er, werde das noch funktionieren.

