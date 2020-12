So teuer kann Radweg-Projekt auf Marktsteg Elstertrebnitz werden

Elstertrebnitz

Im neuen Jahr sollen die Planungsunterlagen für einen Rad- und Wanderweg am westlichen Rande von Elstertrebnitz erarbeitet werden. Darauf hat sich Bürgermeister David Zühlke ( CDU) mit Bauherr Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft ( LMBV) verständigt. Der Gemeindechef ist von den Abgeordneten in der jüngsten Ratssitzung beauftragt worden, eine Finanzierungs- und Übernahmevereinbarung für die sogenannte Paragraf-4-Maßnahme abzuschließen. Die Trasse soll auf dem bisherigen Marksteg verlaufen.

Radweg-Bau mit Fördermittel aus Braunkohlensanierung

Die Gemeinde strebt das Projekt seit einiger Zeit an. Weil dann Fernwanderer per Fuß und Rad sicherer als auf der engen, gewundenen Dorfstraße unterwegs sein können. Zudem würde der Marktsteg, der momentan teils gepflastert, teils mit Rollsplitt versehen ist und zahlreiche Löcher aufweist, grundhaft ausgebaut und einen einheitlichen Belag erhalten. Schnell hatte die Kommune auf Fördermittel der Braunkohlensanierung gesetzt, wie in Paragraf vier des Verwaltungsabkommens von Bund und Ländern geregelt ist.

LMBV erwartet wesentlich höhere Kosten

Beim ersten Erörterungstermin mit LMBV-Vertretern zu Monatsbeginn in Elstertrebnitz wurde Bürgermeister Zühlke jedoch von einem gewaltigen Kostenanstieg überrascht. Hatte er mit 350 000 Euro gerechnet, sprachen die Sanierer von knapp 840 000 Euro. „Wobei das eine Schätzung ist“, sei ihm versichert worden. „Die Summe könnte auch niedriger ausfallen.“ Was der Gemeinde entgegenkommen würde, weil sie 15 Prozent selbst tragen muss; die LMBV übernimmt 85 Prozent. Für 2021 müsse die Kommune etwa 4500 Euro Ausgaben einplanen, insgesamt womöglich 125 000 Euro.

Keine Straßennutzung für Marktsteg geplant

Als Straße soll der Marktsteg künftig nicht genutzt werden. Das gilt auch für die Tierhalter, denen eine Kündigung ausgesprochen wurde, so Zühlke. Vom später wohl benachbarten neuen Wohngebiet Trautzschen sei nur eine Radweg-Verbindung vorgesehen. Über eine Beleuchtung und Auffahrten für die Agrargenossenschaft werde noch entschieden.

Von Olaf Krenz