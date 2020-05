So verbringen die Landkreis-Bewohner das erste Maiwochenende

Böhlen/Groitzsch

Kein Stadtfest, kein Tanz in den Mai, keine Walpurgisnacht. Wohin also mit der vielen freien Zeit? Die Menschen im Landkreis jedenfalls wissen sich zu helfen. Mit Hausarbeit, Handarbeit – und vor allem viel Solidarität.

In Böhlen wird dieser Tage genäht, damit reihen sich die acht Damen Karina Kasper, Gabriela Weigel, Andrea Bley, Yvonne Hauschild, Martina Ludewig, Denise Domhardt, Christine Mempel und Kerstin Berndt derzeit ein in die Vielzahl von Menschen ein, die die Corona-Kontaktbeschränkungen nutzen, um zu Nadel, Garn und Stoff zu greifen. Und um einem gravierenden Mangel Herr zu werden: dem Mangel an Schutzmasken.

In Böhlen wird am Wochenende genäht

Kerstin Berndt, ehrenamtlich tätig im ASB-Seniorenheim „Am Park“ und wegen des Besuchsverbots derzeit dort zum Nichtstun verdammt, hat sieben Mitstreiterinnen um sich geschart und hilft nun anderweitig. „Es gibt gerade keinen Tag, an dem wir nicht nähen“, sagt sie. Nicht nur der ASB habe um Hilfe gebeten, was Masken betrifft, sondern auch der Verein Wegweiser, der sich im Landkreis familienpolitisch engagiert.

Kein Tag ohne Nähen: Kerstin Berndt nutzte auch das lange erste Maiwochenende, um der Flut an Maskennachfragen Herr zu werden. Quelle: privat

„Dieser sucht Masken für die Frauen, die im Frauenhaus leben“, erklärt Berndt. Und da die Anfrage erst kürzlich eingetrudelte, war für die Böhlener Damen nun ein Nähwochenende angesagt. Die freien Tage nutzten sie aber auch, um Spenden zu sammeln. Denn gesucht werden noch weit über das erste Maiwochenende hinaus Stoffe, Gummibänder und Garn. Zwar kamen über Stadtrat Mirko Altmann schon einige Stoffmeter zusammen, doch die neigen sich ob des Ansturms dem Ende.

Wie Berndt zugibt, vermisst sie dennoch den normalen Alltag. Und ist auch enttäuscht, dass sie an diesem Wochenende mit niemandem auf dem Platz vor dem Kulturhaus feiern konnte. Auf das Feiern mussten auch die Großstolpener verzichten. Doch auch sie machten aus der Not eine Tugend – und wurden ebenfalls zu versierten Handarbeitern.

Großstolpener häkeln und schmücken einzeln den Maibaum

Allerdings griffen die Bewohner des Groitzscher Ortsteils nicht zu Stoffen und Gummibändern, sondern zu Garn und Häkelnadeln. „Der ganze Ort häkelt“, sagt Birgit Kükelhan, die mit ihrer Familie im einstigen Bahnhofsgebäude lebt. Das neue Hobby ist einem Bericht der LVZ geschuldet, in dem es um den Osterbaum von Familie Noeske aus dem Bornaer Ortsteil Zedtlitz geht. „Da haben wir uns gedacht, was Frau Noeske kann, können wir auch“, erzählt Kükelhan. Allerdings dann doch mit Abstrichen: „Wir werden wohl nicht auf 500 umhäkelte Eier pro Person kommen, sondern eher auf 500 von allen gemeinsam.“

Und da ja nach Ostern bekanntlich vor Ostern sei, könne man in Anbetracht der zuweilen fehlenden Talente nicht früh genug damit anfangen, um Ostern 2021 dann auch einen Baum mit Eiern in Häkelgewändern präsentieren zu können. Also nutzte Kükelhan die wenigen Sonnenstrahlen dafür, um im Garten Häkelmuster zu studieren, ihren eigenen Nähkasten zu durchforsten und die gerade kürzlich weggeräumten Ostereier wieder aus dem Schrank zu holen.

Und noch etwas ließen sich die Großstolpener nicht nehmen: den Maibaum. Zwar in diesem Jahr als echtes Bäumchen und von jeder Familie einzeln mit Bändern geschmückt, „aber immerhin“. Die Dorfgemeinschaft wäre eigentlich am Wochenende kaum aus dem Feiern rausgekommen, „wir hätten uns vor dem Feuerwehrgerätehaus ein paar gemütliche Tage in großer Runde gemacht“, erzählt Kükelhan, nun aber feiere jeder für sich alleine. „Und zuwinken können wir uns ja.“

Neuholländermühle in Wyhra wird bepflanzt und geputzt

Im Bornaer Ortsteil Wyhra legten Barbara Artelt und ihr Mann Gerhard Hand an die Neuholländermühle an. „Ich habe rund um die Mühle die Blumentöpfe bepflanzt, mein Mann hat Sitzbänke gebaut, die dann noch aufgestellt werden“, sagt die Hausherrin. Zudem haben beide gemeinsam das lange Wochenende genutzt, um einen Steingarten anzulegen. „Wir bereiten schon alles auf die hoffentlich bald wiederkehrenden guten Zeiten vor.“ Auch der eine oder andere Traktor werde poliert, auch wenn das traditionelle Pfingsschleppertreffen der Corona-Pandemie zum Opfer fällt. „Zu tun gibt es immer genug. Und nun haben wir so viel Zeit, dass wir auch mal andere Dinge in Angriff nehmen können“, erklärte Artelt.

Großdeubener Zwillinge feiern elften Geburtstag

Im Böhlener Stadtteil Großdeuben herrschte trotz aller Einschränkungen Feierlaune. Im Garten von Familie Fuhrmann wurde gegrillt – im engsten Familienkreis, versteht sich. Denn die Zwillinge Janne und Lasse feierten ihren elften Geburtstag. „Schade, dass wir nicht mit unseren Freunden feiern können, aber das holen wir nach“, sagten die beiden. Allerdings wurde nicht nur gefeiert und Kuchen gebacken, auch die ersten Kisten wurden bereits gepackt. Denn in zwei Monaten zieht die fünfköpfige Familie innerhalb Großdeubens um. „Und jetzt haben wir die Zeit, um alles in Ruhe durchzugucken und zu verstauen“, sagte Mutter Christiane Fuhrmann.

Gefeiert wird im engsten Familienkreis: Janne und Lasse sind elf Jahre alt geworden. Quelle: Julia Tonne

Von Julia Tonne