Neukieritzsch/Böhlen/Rötha

„Das ist bloß der Rest, hier lag so ein Berg“, sagt Udo Bohn vom Neukieritzscher Bauhof und zieht mit der Hand einen Bogen vor dem Bauch. Dann klaubt er gemeinsam mit seinen Kollegen weiter mit der Schaufel die letzten Reste des Mülls zusammen, die hier noch liegen. Die Einfahrt in einen Wirtschafts- und Radweg, der oberhalb von Kahnsdorf von der Kreisstraße abzweigt ist nur eine von dutzenden Stellen, an denen an diesem Mittwoch und am nächsten Tag massenweise Müll beseitigt wird.

Auf der anderen Seite der Straße zweigt der Weg zu einem Fahrsilo für Klärschlamm ab. Hier, in der Nähe der Rad- und Gehwegbrücke über die Pleiße, hat Alexander Wolf von der Kahnsdorfer Firma Blauland den zentralen Umschlagplatz für die gemeinsame Aktion von Kommunen, rund um den See ansässigen Firmen und dem Landratsamt einrichten lassen.

Müllsammelaktion rund um den Hainer und Kahnsdorfer See. Hier werden die Reste eines Abfallberges beseitigt . Quelle: André Neumann

Hierher bringen die Trupps der Bauhöfe von Neukieritzsch, Böhlen und Rötha mit ihren Fahrzeugen den eingesammelten Müll. Und es wird schnell klar, dass alle Annahmen übertroffen werden. Was in diesem Fall kein Grund zur Freude ist.

Viele gelbe Punkte auf einer Karte: Da überall liegt Müll

Denn wenn Alexander Wolf mit rund 30 Kubikmetern Müll an den zwei Tagen gerechnet hat, so muss er das schon jetzt korrigieren. Diese Menge liegt schon nach drei Stunden auf einem langgestreckten Haufen. Den sortieren einige Bauhofmitarbeiter jetzt grob vor – nach Sperrmüll, Reifen und Restmüll. Später soll ein Bagger damit die bereitstehenden Container füllen. Zu der Zeit ist ein Drei-Kubikmeter-Container schon voll, nur mit Reifen.

Hans-Joachim Keil und Olaf Siedersleben vom Bauhof Rötha haben ihr Fahrzeug gerade entleert und brechen zur nächsten Tour auf. Zuvor schauen sie sich gemeinsam mit Alexander Wolf und Raik Gabler noch einmal die Karte mit den vielen, vielleicht 30 bis 40 eingetragenen gelben Punkten an. Überall da liegt Müll.

Wolf kennt einige Stellen genau: „Da liegen drei Kühlschränke“, sagt er grimmig, oder: „Hier liegt Gewerbemüll“. Viele Orte, an denen immer wieder wild Abfälle ausgeladen werden, sind seit Jahren bekannt. Die Müll-Karte entstand aber auch durch Hinweise aus der Bevölkerung und durch Beobachtungen der Blau-Firmen selbst, die ihre Flächen rund um die Seen regelmäßig kontrollieren.

Zur Galerie Die Bauhöfe von Böhlen, Rötha und Neukieritzsch, das Landratsamt und ansässige Firmen rücken rund um den Hainer und den Kahnsdorfer See wilden Müllablagerungen zu Leibe. Davon gibt es mehr als genug.

Schnell ranfahren, schnell abladen

Die Trasse der einstigen Kohleverbindungsbahn, die von der Kreisstraße abzweigt, soll am Donnerstag bearbeitet werden. Dort, weiß der Blauland-Chef, liegt besonders viel rum. Überhaupt seien die Müllberge immer dort zu finden, wo man leicht mit dem Auto ranfahren und im Schutz von Hecken und Bäumen schnell abladen kann.

Und es gibt scheinbar nichts, was nicht im Wald und am Feldrand landet: Reifen, Dämmstoffe, Haushaltsmüll, alte Dachplatten, Fässer, kaputte Fernsehgeräte, blaue Säcke voller Müll, dazwischen Erdreste und Grünschnitt oder der komplette Schutt eines scheinbar gerade herausgerissenen alten Bades samt zerbrochener Fliesen und Kloschüssel. Doch auch der Kopf eines scheinbar frisch geschlachteten Schafes, das Fell eines Wildschweines und eine tote Katze lagen irgendwo am Waldrand herum.

Da überall liegt Müll: Hans-Joachim Keil, (v.l.)., Alexander Wolf und Raik Gabler mit den vorbereiteten Karten. Quelle: André Neumann

Was tun gegen Mülltouristen?

Angesichts des wachsenden Müllhaufens, angesichts der Berichte der einzelnen Trupps und des rücksichtslosen Vorgehens einiger Zeitgenossen schüttelt Alexander Wolf den Kopf und seufzt: „Das ist doch pervers.“

Nur einer von Dutzenden Müllhaufen an Feld- und Waldrändern. Quelle: André Neumann

Und während Bauhofbeschäftigte auf der Innenkippe gar nicht fertig werden, Müll im Wald einzusammeln, während aufgeladen, geschaufelt, und sortiert wird, bewegt fast jeden, der hier mitmacht, irgendwann auch diese Frage: Liegt in drei Wochen wieder alles voll?

„Ich habe keine Lust, diese Aktion im nächsten Jahr zu wiederholen“, sagt Wolf und überlegt, wie den Mülltouristen wenigstens ein bisschen das Handwerk gelegt werden könnte, wenn es schon nicht gelingt, jemanden zu erwischen oder zu bestrafen. An einer der Einfahrten an der Kreisstraße markiert er kurzentschlossen die Asphaltdecke mit ein paar Farbstreifen und kündigt frustriert an: „Hier schütten wir einen Erdwall auf.“

Von André Neumann