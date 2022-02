So will Neukieritzsch Farbe ins Industriegebiet bringen

Neukieritzsch/Lippendorf

Nicht nur in der Kreistadt Borna werden demnächst noch mehr Wiesenblumen blühen. Auch Neukieritzsch will eine Blühwiese anlegen. Dazu nutzt die Kommune das landesweite Programm „Sachsen blüht“. Kommunen, Vereine, Verbände, Unternehmen und Privatpersonen können über dieses Programm kostenlos Saatgut bekommen.

Neukieritzsch nutzt diese Möglichkeit für eine knapp 2000 Quadratmeter große Wiesenfläche an der Einmündung der Werkstraße in die Staatsstraße 71 im Ortsteil Lippendorf. Somit soll es künftig direkt an der Einfahrt zum sonst eher grauen Industriegebiet bunt blühen.

Hier hatte die Gemeinde schon vor einigen Jahren eine Blühwiese angelegt. Die hatte allerdings die zurückliegenden trockenen und heißen Sommer nicht überlebt. Mit „Sachsen blüht“ wird nun ein neuer Anlauf genommen, um an dieser Stelle auch einen Lebensraum für Schmetterlinge und viele andere Insekten zu schaffen.

