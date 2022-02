So will Regis-Breitingen einheimische Bauwillige bevorzugen

Regis-Breitingen

Die letzten freien Baugrundstücke im Wohngebiet „Am Wäldchen“ in Regis-Breitingen will die Stadt jetzt bald anbieten. Beim Verkauf sollen vorwiegend Einheimische zum Zug kommen. Wie das genau funktionieren soll, dafür hat der Stadtrat in der jüngsten Sitzung ein Regelpaket verabschiedet. Damit folgte er einer Forderung, die vor allem seitens der SPD im Gremium aufgemacht worden war.

Es geht um sieben Baufelder, die die Kommune auf bislang frei gebliebenen Flächen in dem Wohngebiet veräußern will. Für die Parzellen hat die Stadt jetzt einen Grundstückspreis von rund 102 Euro je Quadratmeter genannt. Sie will darauf verzichten, die Flächen meistbietend zu verkaufen.

Punkte für Kinder und Hauptwohnsitz

Ausschlaggebend für den Zuschlag soll demnach ein Punktekatalog sein. Bei mehreren Bewerbern entscheidet die höhere Punktzahl. Die meisten Zähler bekommt, wer in Regis-Breitingen wohnt und mindestens drei Jahre seinen Hauptwohnsitz in der Stadt hat. Oder wer jetzt zwar auswärts lebt, aber mindestens zehn Jahre in Regis-Breitingen zu Hause war.

Punkte gibt es darüber hinaus für Kinder, für Eltern, die in Regis-Breitingen leben, und für die mindestens dreijährige Beschäftigung in einem Unternehmen in der Pleißestadt.

Die Kriterien wurden vom Stadtrat mehrheitlich angenommen. Ob die Kommune sich damit auf dem richtigen Weg befindet, ist allerdings weiterhin umstritten. Überzeugt vom beschlossenen Vorgehen ist Stephan Kretzschmar (SPD). Der hatte eine Regelung, die Einheimische beim Grundstückskauf bevorzugt, mehrfach gefordert.

Kritik an Verzicht auf mehr Geld

Kretzschmar bedauerte erneut, das im Baugebiet „An der Alten Mühle“ kein Einheimischer ein Häuschen errichtet. Das Areal war allerdings privat erschlossen worden, sodass die Stadt keinen Einfluss gehabt hätte. Das der jetzt ausgeübt werden soll, freut Kretzschmar. Er merkte an, dass in Spaichingen, Regis-Breitingens Partnerstadt in Baden-Württemberg, begrenzte Ausschreibungen von Baugrundstücken seit 30 Jahren üblich sind.

Dabei spielt für den SPD-Abgeordneten eine besondere Rolle, dass kein Überbieten des Preises möglich ist. Genau an dieser Stelle setzte Karsten Jockisch (CDU) mit seiner Kritik an. Angesichts einer knappen Kasse und der unter anderem für die Oberschule fehlenden Finanzen fragte er: „Wie können wir begründen, das Geld auszuschlagen?“

Laut der Regelung wird die Stadt auch dann nicht meistbietend verkaufen, wenn zwei Bewerber punktgleich sind. Dann entscheidet das Los, heißt es in den Richtlinien für die Bauplatzvergabe.

Keine rechtlichen Bedenken

Auch Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) sieht es nach eigenen Worten kritisch, wenn höhere Gebote nicht berücksichtigt werden dürfen, „dass wir Geld nicht annehmen“. Rechtliche Bedenken an der gefundenen Regelung zerstreute er aber mit Hinweis auf das Landratsamt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde habe das Regiser Vorhaben geprüft und mitgeteilt, dass dies ausschließlich Sache des Stadtrates ist, so Zetzsche. Der zugleich betonte, dass die jetzt beschlossenen Kriterien ausschließlich für die Parzellen des Baugebietes „Am Wäldchen“ gelten.

Diese wolle die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen unverzüglich ausschreiben. Wie später mit Baugrundstücken im bisherigen Gewerbegebiet „Regis-Nordost“ umzugehen ist, wird mit der jetzigen Entscheidung nicht festgelegt. Das ursprünglich für Unternehmen vorgesehene Areal lässt die Stadt gerade so umplanen, dass dort auf einem großen Teil Eigenheime gebaut werden können.

Von André Neumann