So will Regis-Breitingen mehr Platz für Wohnungsbau schaffen

Regis-Breitingen

Lange wurde davon geredet, und ein Grundsatzbeschluss ist bereits gefasst. Jetzt macht Regis-Breitingen Nägel mit Köpfen. Aus dem Gewerbegebiet im Norden der Stadt soll ein Areal werden, auf dem auch und vor allem Wohnhäuser gebaut werden können. Der Stadtrat gab jetzt grünes Licht für einen Planungsauftrag dafür.

Denn bevor hier Wohngrundstücke vermarktet werden können, müssen dafür die Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt, das, was dem Papier nach als Gewerbegebiet aktenkundig ausgewiesen ist, muss zu einem Mischgebiet umgeplant werden. Erst dann dürfen hier Wohnungen gebaut werden, und es dürfen sich auch Gewerbebetriebe ansiedeln. Allerdings nur solche, die das Wohnen nicht wesentlich stören.

Bindefrist für Fördermittel ausgelaufen

Das Gewerbegebiet „Regis-Nordost“ besteht auf dem Papier seit 1992. Die einzige Gewerbeansiedlung seitdem ist die Zahntechnische Meisterwerkstatt Kipping & Zeitler. Ansonsten ist das Areal leer geblieben. Erste Gedanken, das Gebiet für den Wohnungsbau zu öffnen, gab es schon vor längerer Zeit. Allerdings: Die Stadt wagte sich nicht eher an eine Umplanung aus Angst, sie müsste dann Fördermittel zurückzahlen.

Inzwischen ist deren Bindefrist ausgelaufen, sodass die Stadt nun handelt. Die Ingenieure vom Büro für urbane Projekte aus Leipzig werden nach einem Stadtratsbeschluss mit der Umplanung beauftragt. Rund 97 000 Euro sind der Preis dafür.

Gebiet soll größer werden

Einstimmig fiel der Beschluss nicht aus, es gab zwei Gegenstimmen. Stefan Kretzschmar (SPD) hat die geplante Umwidmung des Geländes von Anfang an kritisiert. Er hält sie gar für einen „historischen Fehler“, wie er jetzt in der Ratssitzung sagte. Seine Begründung: Für Gewerbetreibende, die sich danach womöglich doch noch hier ansiedeln wollen, würde sich der Grundstückspreis verdreifachen oder vervierfachen.

Tatsächlich hatte es in jüngster Zeit seit langer Pause wieder einmal Nachfragen nach Gewerbegrundstücken gegeben. In der Zeit, in der schon über die Veränderung des Gebietes gesprochen worden war, hatte der Stadtrat sogar zwei Verkäufe genehmigt.

Das künftige Mischgebiet beiderseits der Blumrodaer Straße soll mit 10,9 Hektar sogar größer werden als das jetzige Gewerbegebiet. Die Fläche soll vor allem nach Süden erweitert werden. Vorgesehen ist, die Grenzen bis an die Wohnbebauung Bornaer Straße heranzuziehen, sodass die Gärten mit inbegriffen sein sollen. Außerdem wird die Fläche des Discounters (Norma) an der Deutzener Straße mit einbezogen.

Von André Neumann