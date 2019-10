Borna

Es war der Mann einer Kollegin, der Gabriele Kleine Angst machte. Damals, am 9. Oktober 1989, als es am Abend auf dem Leipziger Innenstadtring die Demonstration gab, nach der in der DDR nichts mehr so war wie zuvor. Immerhin hatte der Mann erklärt, es könne durchaus sein, „dass ich heute nicht wiederkomme“, de...