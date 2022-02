Social Media auf dem Stundenplan am Bornaer Gymnasium – auch für Lehrer

Borna

Verkehrte Welt im Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna: Hier drücken zuweilen die Lehrer die Schulbank – wobei sie von den Schülern unterrichtet werden. Zumindest war das so, als das Projekt „Safer Internet Day“ (deutsch: Tag für mehr Internetsicherheit) auf dem Stundenplan stand. Ein Thema, bei dem tatsächlich die Lehrkräfte noch einiges lernen konnten, als es um Social Media (soziale Netzwerke) ging – namentlich Instagram, Tiktok und Snapchat.

Winnie Petzold, Lehrerin für die Schulfächer Gesellschaft/Recht/Wirtschaft und Deutsch, hatte das Projekt ans Gymnasium geholt, das wiederum aus der Zusammenarbeit von Landesamt für Schule und Bildung (Lasub) und Sächsischer Staatskanzlei resultiert. „Das Thema Internetsicherheit gehört in die Schule“, machte sie deutlich. Erst recht, wenn die Eltern ihre Kinder dafür nicht oder nur wenig sensibilisieren würden.

Digitale Welt aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken

Mehrere Workshops wurden in den vergangenen Tagen im Gymnasium angeboten. Zum einen informierten Lehrer die jüngeren Klassen über mögliche Gefahren, die in sozialen Netzwerken lauern. Zum anderen entführten Jugendliche die Lehrkräfte in ihre digitale Social-Media-Welt. „Wir alle sind längst Teil der digitalen Welt – der eine mehr, der andere weniger“, so Petzold.

Eine deutliche Diskrepanz, was die Nutzung dieser Welt betrifft, wurde in der Unterrichtsstunde offensichtlich, als Schülerinnen interessierte Pädagogen über Instagram, Tiktok und Snapchat informierten. „Diese Apps sind für Jugendliche extrem wichtig“, betonte Zehntklässlerin Antonia, die gemeinsam mit Christin und Elisabeth erste Einblicke in diese Materie gab.

Nutzung der Apps birgt durchaus Gefahren

Für die meisten Zuhörer – unter anderem die Lehrer Maik Tannert und Martin Breiting sowie Schulleiter Axel Mohr – sind eben diese Apps, abgesehen vom Namen, böhmische Dörfer. Und zuweilen mit Gefahren verbunden. „Ich denke, hier werden die Nutzer schon mit ihrem Suchverhalten und ihren Vorlieben für Accounts in bestimmte Richtungen gedrängt“, sagte Mohr. Und die Nutzer würden sich – selbst bestimmt und selbst gewählt– durchaus auch Hasskommentaren aussetzen. Denn im Netz sei die Anonymität groß, wodurch die Hemmschwelle entsprechend niedrig sei.

Für die drei Schülerinnen hingegen stehen bei diesen Apps andere Dinge im Vordergrund. „Spaß, neue Freunde finden, Kreativität ausleben und Lernhilfe“, zählte Christin auf. Sie allein habe bereits 3000 Follower und nutze Social Media regelmäßig. Die genannten Vorteile konnten die Lehrer allerdings nicht überzeugen, bei ihnen blieb die Skepsis. „Dennoch ist es wichtig, dass Schüler die Gelegenheit bekommen, aus ihrer Welt zu berichten“, machte Mohr deutlich. Und dazu würde nun einmal die digitale Welt in sämtlichen Facetten gehören.

Aufklärung von Seiten der Schule und Eltern ist wichtig

Er und Lehrer Breiting gaben den drei Jugendlichen dennoch den Rat mit auf den Weg, vorsichtig im Umgang mit diesen Medien zu sein. „Nicht immer ist jemand im Netz auch der, der er vorgibt zu sein“, betonte Breiting. Um so wichtiger sei es, dass Schule und Eltern gleichermaßen über mögliche Gefahren aufklären würden.

Von Julia Tonne