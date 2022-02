Solarpark für Böhlen: Leag will auf Asche-Absetzanlage Module errichten

Böhlen

Die Energiekonzern Leag plant auf dem Gelände der industriellen Asche-Absetzanlage in Böhlen die Errichtung eines großen Solarparks. Mehrere Millionen Euro will das Unternehmen in das Vorhaben investieren. Ursprünglich sollte der Park schon längst stehen. Allerdings fehlen die baurechtlichen Grundlagen.

Entwurf wird dem Ausschuss vorgestellt

Bereits im Jahr 2020 hatten Vertreter der Leag, der ein Kraftwerksblock in Lippendorf gehört, dem Technischen Ausschuss der Stadt Böhlen vorgetragen, dass die Fotovoltaikanlagen Ende 2021/Anfang 2022 in Betrieb gehen sollen. Es geht um eine Investition von rund 6,5 Millionen Euro.

Doch daraus ist bislang nichts geworden. Vielmehr debattiert der Technische Ausschuss nun erneut darüber – allerdings zunächst einmal über den Entwurf des Bebauungsplans „Solarpark IAA Böhlen“.

Am 15. Februar steht das Thema auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung des Gremiums. Diese beginnt 18.30 Uhr im Kleinen Saal des Kulturhauses. Interessenten können daran teilnehmen.

Solarpark auf renaturiertem Gelände geplant

Die industrielle Asche-Absetzanlage wird bereits seit Jahren renaturiert. Um die Tragfähigkeit des Bodens herzustellen, werden Massen an Versatzmaterial eingebaut. Doch weil der Untergrund sprichwörtlich „schluckt und schluckt“, war schon 2016 klar, dass die Renaturierung der Fläche rund zwölf Jahre länger dauert, als bisher vorgesehen. Weshalb die Plangenehmigung noch bis 2028 läuft. Auf einem rund 19 Hektar großen Teil des Geländes soll nach dem Bestreben der Leag der Solarpark entstehen.

Von Julia Tonne