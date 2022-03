Solidarität mit Irpin: Bornaer spenden binnen 24 Stunden 2600 Euro

Borna

In Borna gibt es eine Welle der Solidarität mit den Flüchtlingen aus der ukrainischen Partnerstadt Irpin. Einen Tag nach der Einrichtung des städtischen Spendenkontos sind dort 2600 Euro als Hilfen für die Folgen von Putins Krieg in der Ukraine eingegangen.

In der Nacht zum Donnerstag kamen zudem weitere Frauen und Kinder aus Irpin (nahe Kiew) in Borna an, die derzeit in der Pension in der Altstadt untergebracht sind. Damit haben bisher 15 Frauen und Kinder aus der 47 000-Einwohner-Stadt Unterkunft gefunden.

Weitere Flüchtlinge erwartet

„Und wir erwarten weitere“, sagt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). So seien erneut Privatleute unterwegs. Es handle sich um Frauen mit Kindern, die in Irpin mit ihren Autos gestartet waren. Zudem laufen mehrere Hilfsaktionen an.

Dinterschule sammelt

Konkret an der Dinter-Oberschule, die zur Sammlung von Isomatten, Schlafsäcken und Hygieneartikeln aufgerufen hat, die wie auch die Spenden auf dem Sparkassen-Konto der Stadt (Stichwort „Hilfe für Irpin“) zuvörderst für die Vertriebenen aus der Bornaer Partnerstadt gedacht sind.

Die Spenden können ab Montag jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in einer Schraubhalle an der Witznitzer Werkstraße 22 abgegeben werden, die Feuerwehrmann Kevin Enge mit Freunden üblicherweise als größeren Hobbyraum nutzt. Jeremy-Luca, Sohn des Brandschützers, ist Schüler der Dinterschule, wodurch die Verbindung zustande kam.

Kuchenbasar in der nächsten Woche

An der Schule sind nach Angaben von Leiterin Doreen Snicinski weitere Solidaritätsaktionen geplant. So soll es in der nächsten Woche einen Kuchenbasar geben, dessen Erlös ebenfalls den Flüchtlingen zugutekommen soll.

In dieser Woche versammelten sich die Mädchen und Jungen auf dem Schulhof, wo sie ein Friedenszeichen bildeten. Wenn Spenden übrig seien, die für die Flüchtlinge aus Irpin gedacht sind, „übergeben wir sie dem Deutschen Roten Kreuz“, sagt Snicinski.

Schüler der Bornaer Dinterschule zeigen sich solidarisch mit der Ukraine. Quelle: privat

Hilfsgüter sollen nach Irpin gebracht werden

Zudem deutet sich eine Möglichkeit an, Versorgungsgüter direkt nach Irpin zu schicken, so Oberbürgermeisterin Luedtke. Konkret an einen Freund des früheren dortigen Bürgermeisters Volodimir Karplijuk. „Wir würden Hilfsgüter bis zur polnischen Grenze bringen“, wo sie dann von Ukrainern übernommen werden könnten. Es gebe Angebote für die Nutzung von Lastwagen.

Verwüstungen in Bucha, einem Ortsteil der Bornaer Partnerstadt Irpin. Quelle: privat

Kind in Irpin getötet

Aus Irpin kommen unterdessen schlimme Nachrichten. So ist nach Angaben von Oksana Sulyma, die in der Vergangenheit als Dolmetscherin bei Treffen von Delegationen aus Borna und Irpin fungiert hatte, beim Beschuss auch ein kleines Kind getötet worden. Zudem soll die Partnerstadt am Donnerstagmorgen von russischen Truppen eingenommen worden sein. Im Laufe des Tages habe sich das Blatt aber gewendet, sodass die Ukrainer wieder Teile der Stadt kontrollieren.

Verwüstungen in Bucha, einem Ortsteil der Bornaer Partnerstadt Irpin. Quelle: privat

Borodjanka unter Beschuss

Unter Beschuss liegt auch Borodjanka, die Stadt, in der der Bornaer Feuerwehrmann Steve Meiling verletzt im Krankenhaus liegt. Der 42-Jährige, der vor einer Woche auf der Fahrt zu seiner Frau Anna und deren Sohn Sascha angeschossen worden war, kann dort nicht mehr bleiben, so Oberbürgermeisterin Luedtke weiter. Wie Meiling allerdings in ein anderes Krankenhaus gebracht werden kann, ist bisher unklar. Der Bornaer gilt als nicht transportfähig.

Flüchtlinge medizinisch untersucht

Den Flüchtlingen aus Irpin geht es in Borna den Umständen entsprechend gut. Das hat Katrin Kräcker bestätigt. Die Ärztin untersuchte die Frauen und ihre Kinder medizinisch. Dabei stellte sich auch heraus, dass eins der Babys derzeit Zähne bekommt. Die Flüchtlinge erhalten zunächst eine Grundausstattung an Medikamenten wie fiebersenkende Mittel aus den Beständen der Stadtapotheke.

Gemeinsame Erklärung des Stadtrates

In einer gemeinsamen Erklärung haben alle Fraktionen des Bornaer Stadtrates ihre Solidarität mit der ukrainischen Partnerstadt bekundet. In einer Resolution, die Linken-Stadträtin Nadja Luedtke initiiert hatte, heißt es, der Stadtrat stelle sich „bedingungslos an die Seite des ukrainischen Volkes“. Der Stadtrat werde alles tun, um den Flüchtlingen aus Irpin in Borna „eine menschenwürdige Unterbringung sowie Schul- und Kitabesuche“ zu ermöglichen.

Friedenskundgebung am Sonnabend

Die Linken haben für den Sonnabend, 10 bis 12 Uhr, zu einer Friedenskundgebung in der Reichsstraße aufgerufen. Dabei soll auch Oberbürgermeisterin Luedtke sprechen. Außerdem werden Spenden gesammelt.

Von Nikos Natsidis