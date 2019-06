Kitzscher

Seit 50 Jahren gibt es in Kitzscher in der Gartenstraße 1a einen Kindergarten. Dem Jubiläum ist eine Sonderausstellung im Heimatmuseum der Stadt gewidmet. Das ist mangels Personal vorläufig nur jeden Sonntag für drei Stunden (14 bis 17 Uhr) geöffnet. Für zwei Gruppen aus der Kindertagesstätte Wirbelwind öffnete Kristina Oelschlegel vom Heimatverein die Ausstellung aber gern für eine Sonderführung am Vormittag.

Die Drei- bis Fünfjährigen aus der Eichhörnchengruppe und aus der Hummelgruppe bewegen sich erst ein bisschen zaghaft zwischen Vitrinen und Ausstellungstafeln. Doch bald entdecken einige unter den ausgestellten Bastelarbeiten und Bildern etwas, das sie selbst gemacht haben, andere erkennen die Feuerwehr oder eine Erzieherin auf älteren Fotos an der Wand.

Heimatverein zeigt im Museum in Kitzscher alle zwei Jahre eine Ausstellung

Schon seit mehreren Jahren zeigt der Heimatverein im Museum alle zwei Jahre eine Ausstellung mit Arbeiten des Jahres aus dem Kindergarten. Auch diesmal reicht der Reigen durch alle Jahreszeiten, von aus Herbstlaub gestalteten Tiergesichtern über Schneemänner, Weihnachtsbilder und Ostermotive bis zu frühlingsbunten Bildern aus aufgeklebten farbigen Papierschnipseln.

Auch ein altes Tagebuch liegt in einer Vitrine, in einer anderen ist eine Autorennbahn auf einer gestalteten Pappe mit Autos aus Papier der besondere Hingucker.

„Vom ,Haus des Friedens’ bis zur ,Kita Wirbelwind’“ – so ist die aktuelle Ausstellung im Heimatmuseum Kitzscher betitelt. Wegen des besonderen Anlasse ergänzen Fototafeln und eine große Wand mit aufgeklebten Zeitungsartikeln die Arbeiten der Kinder.

Haus des Friedens “ wurde 1969 eröffnet

Das „Haus des Friedens“ war am 1. Juni 1969 eröffnet worden. Hintergrund des Baus waren die Errichtung des ehemaligen Kraftwerkes Thierbach (in Betrieb bis 1999) und des damit verbundenen Neubaugebiets.Von 1998 bis 2007 wurde das Gebäude schrittweise innen komplett saniert, 2008 folgte eine Außensanierung.

Ein Jahr später feierte Kitzscher das vierzigjährige Bestehen der Einrichtung, die zugleich einen neuen Namen bekam. Am 6. Juni 2009 wurde sie in „Wirbelwind“ umbenannt. Mit dem neuen Namen folgte die Stadt einer Initiative der Eltern, der Stadtrat fasste damals einen entsprechenden Beschluss.

Die aktuelle Ausstellung ist noch bis zum 28. Juli immer sonntags von 14 bis 17 Uhr im Heimatmuseum in der Ernst-Schneller-Straße 1 im Seitengebäude des Rathauses zu sehen.

Von André Neumann