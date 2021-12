Sonderausstellung beleuchtet das maritime Geheimnis von Mutzschen

Grimma/Mutzschen

Es hätte so gut gepasst. Mit seiner neuen Sonderausstellung wollte das Deutsche Spielschiffmuseum Mutzschen in der Adventszeit und zum Jahreswechsel viele Neugierige anlocken. Schließlich gewährt sie Einblick in das Gerüchte umwobene maritime Geheimnis von Mutzschen. Doch die sächsischen Museen mussten im Dezember angesichts der hohen Inzidenz ihre Türen geschlossen halten – auch im Grimmaer Ortsteil. Der Vorsitzende des Vereins „Freunde der Spielschiffe“ vertröstet nun alle Neugierigen aufs neue Jahr, wenn das Museum rund um Ostern wieder regulär öffnet. So Corona will.

Luxusdampfer lief 1928 vom Stapel

Das maritime Geheimnis von Mutzschen trägt den Namen „Bremen“. Der Luxusdampfer lief am 16. August 1928 in der Weserwerft in Bremerhaven vom Stapel und versah ein reichliches Jahrzehnt seinen Dienst, ehe er Anfang des Zweiten Weltkrieges ausgeschlachtet wurde und in Feuer und Wasser unterging. Viele Gegenstände des Passagierschiffes brachte man in jenen wirren Tagen nach Mutzschen, um sie in einer Halle der damaligen Porzellanfabrik zu lagern. Einige überdauerten die Zeit. Einige trugen Bernard & Co für die Sonderausstellung zusammen – und schrieben die außergewöhnliche Geschichte der „Bremen“ in einem kleinen Begleitheft nieder. Und natürlich ist auch eine kleine „Bremen“ zu sehen, die einst Kinder zum Spielen in der Hand hielten.

Bei der Einfahrt der „Bremen“ standen die Menschen seinerzeit dicht gedrängt am Pier. Quelle: Kopie: Spielschiffmuseum

DAS SCHIFF:Die „Bremen“ wurde nach ihrem Bau – gemeinsam mit dem Schwesternboot „Europa“ – mit Superlativen überhäuft. Der 286,10 Meter lange und 31,10 Meter breite Luxusliner verbarg 135.000 PS im Maschinenraum und schaffte in der Spitze 29 Knoten (53,7 Km/h). 2228 Passagiere fanden in den vier Klassen Platz auf dem Schiff, das im Juli 1929 auf seiner Jungfernfahrt nach New York das „Blaue Band“ davon trug. Es bewältigte die Transatlantikroute in sechs Tagen und drei Stunden und war damit zu jener Zeit das schnellste Schiff der Welt.

„Das maritime Geheimnis von Mutzschen“ heißt die neue Sonderausstellung im Spielschiffmuseum Mutzschen. Zu sehen sind originale Teile des einstigen Luxus-Schiffes „Bremen“. Quelle: Frank Prenzel

DIE AUSSSTATTUNG: Vereinschef Claude Bernard, dessen Sammelleidenschaft von Spielschiffen der Ausgangspunkt für die Entstehung des Museums in Mutzschen ist, kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er über das Interieur der „Bremen“ spricht. „Das war purer Luxus in der ersten und zweiten Klasse“, weiß der 65-jährige Franzose, der der Liebe wegen nach Deutschland kam und seit vielen Jahren im Mutzschen lebt. Namhafte Architekten und Designer jener Zeit hätten die Innenausstattung entworfen, sagt er. Alle Tische zierten drei Ringe am Fuß. Im pompösen wie mondänen Ballsaal sollen sogar die Brunnen vergoldet gewesen sein.

„Das maritime Geheimnis von Mutzschen“ heißt die neue Sonderausstellung im Spielschiffmuseum Mutzschen. Es geht um den Luxus-Liner „Bremen“. Quelle: Frank Prenzel

Auch eine Besonderheit des Schnelldampfers begeistert Bernard noch heute. Ein Postflugzeug startete vom Oberdeck mit Hilfe eines riesigen Katapults in die Lüfte. Mit dieser technischen Neuerung konnte die Post noch vor dem Eintreffen des Riesenpotts an die Zielhäfen befördert werden. In der Sonderausstellung liegt in einer Vitrine eine Abbildung des Schleuderflugs – neben einem originalen Brief jener Tage.

Zu sehen sind originale Teile des einstigen Luxus-Schiffes „Bremen“. Darunter diese Luftpost und das damalige Katapultflugzeug. Quelle: Frank Prenzel

DAS ENDE:Zwei Tage vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges durfte die „Bremen“ zwar in New York auslaufen, aber keine Passagiere mehr an Bord nehmen. Während der Passage Richtung Osten schützte man das Schiff vor möglichen Angriffen und versah es sogar mit Tarnfarbe. Der Luxusliner wurde zunächst ins russische Murmansk gelenkt und lief Monate später in Hamburg ein. Bernard zufolge wurde die „Bremen“ 1940 zu einem Truppentransportschiff für die Invasion Großbritanniens umgerüstet. Alles, was der neuen Bestimmung im Wege war, musste raus aus dem Dampfer – etliche Designermöbel und Teile der vielfältigen Ausstattung brachte man nach Mutzschen.

Ihr täglicher Newsletter aus Grimma Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Grimma direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die „Bremden“ versank in Feuer und Wasser

Allerdings ging die „Bremen“ in keiner Schlacht unter. Am 16. März 1941 brach auf dem Schiff im Dock in Bremerhaven ein Feuer aus, das nicht gelöscht werden konnte. Gelegt haben soll es der 17-jährige Schiffsjunge Gustav Schmidt aus Rache für eine Ohrfeige seines Vorgesetzten. Er wurde hingerichtet. Das ist die bekannte Version. Bernard zufolge halten sich aber auch Gerüchte, wonach die Alliierten bei der Vernichtung der „Bremen“ ihre Hände im Spiel hatten. Ein Amerikaner versuche momentan, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Übrigens ragen in der Wesermündung vor Bremerhaven bei Ebbe noch heute Reste des einstigen Luxusdampfers aus dem Wasser.

Mutzschen bot alle Voraussetzungen

WARUM MUTZSCHEN:Warum aber kam die luxuriöse Ausstattung ausgerechnet nach Mutzschen? Dafür gibt es drei Gründe, erzählt der Vereinschef. Die Nazis suchten einen Ort, der vor Bombardierungen sicher war, der Bahnanschluss besaß und in dem es eine große Halle gab. So fiel die Wahl auf das Ackerbaustädtchen Mutzschen. In der Porzellanfabrik, in der inzwischen Isolatoren hergestellt wurden, fand sich der gesuchte Lagerplatz. Die Gegenstände der „Bremen“ verstreuten sich aber schon bald in alle Winde. Gerüchte besagen, dass sich einige Nazis bereichert haben sollen. Mutzschener Bürger kamen in Besitz von Porzellan, Besteck und Möbel. Auch Vertriebene aus Ostpreußen durften sich wohl bedienen. Und die Schiffsbibliothek wurde nach Leipzig gebracht. „Eines weiß man genau“, erzählt der 65-jährige Spielschiff-Sammler. „1946 war die Halle leer.“

Lesen Sie auch:

So kam es zum Spielschiffmuseum im Grimmaer Ortsteil Mutzschen.

DIE AUSSTELLUNG: Die Idee zur Sonderausstellung kam Claude Bernard nach einem Gespräch mit Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos), der um die Geschichte der „Bremen“-Ausstattung wusste. Zumal der Verein für die Extra-Offerten im Museum immer nach einer Verbindung zur Heimat sucht. Ein Aufruf bescherte ihm dann auch mehrere Leihgaben, die jetzt in einem Raum drapiert sind. Mit der Ausbeute zeigt sich Bernard zufrieden: „Das ist das erste Mal, dass in diesem Umfang originale Gegenstände der ,Bremen’ ausgestellt werden.“

Eine Menükarte erzählt vom Abschied

Mit dem Schriftzug „Bremen“ versehene Tische, Sessel und Stühle finden sich in der Ausstellung ebenso wie porzellanenes Geschirr, vom dem auf dem Liner getafelt wurde. Eine original erhaltene Menükarte erzählt, was in der Touristenklasse zum Abschiedsessen gereicht wurde: Hummer-Mayonnaise, Mogador-Suppe, Seezunge Müllerin, gebratenes Hähnchen mit Erbsen und Nusskartoffeln und zum Dessert ein Ananas-Parfait. Fotos geben Einblick in die Pracht der Luxusklassen an Bord.

„Das maritime Geheimnis von Mutzschen“ heißt die neue Sonderausstellung im Spielschiffmuseum Mutzschen. Zu sehen sind originale Teile des einstigen Luxus-Schiffes „Bremen“, aber auch dieses Spielschiff, das die „Bremen“ darstellt und im Besitz von Vereinschef Claude Bernard ist. Quelle: Frank Prenzel

DIE SPENDER:Vier Familien aus Mutzschen und Umgebung steuerten Gegenstände bei. Ebenso einige Sammler aus Sachsen. Möbelstücke konnte auch die Stadt Grimma zur Verfügung stellen, die sie aus dem Erbe des inzwischen aufgelösten Heimatvereines Mutzschen übernommen hatte. Die Hapag Lloyd, in deren damaliger Reederei die „Bremen“ gebaut wurde, konnte mit Prospekten und Plakaten dienen. Nicht zuletzt griff Ehepaar Bernard in seinen Fundus – stellt Memo-Karten, die Luftpost und Servietten aus. Und natürlich das Spielschiff der „Bremen“, das die Firma Luthardt aus Mengersgereuth-Hämmern um 1930 herstellte. Bernard hat es erst wenige Monate im Besitz.

Von Frank Prenzel