Sondergebiet Einzelhandel: Pegauer Planung mit Überraschungen

Acht Monate nach dem Aufstellungsbeschluss hat die Stadt Pegau den Entwurf für ein teils neues Wirtschaftsareal vorgelegt. Gestartet im Mai 2020 als Bebauungsplan „Gewerbegebiet Leipziger Vorstadt“, heißt es jetzt „Sondergebiet Einzelhandel Leipziger Vorstadt“. Es geht um rund 15 500 Quadratmeter. Zum einen soll Rechtssicherheit für den vorhandenen Lebensmittel-Discounter Lidl geschaffen werden. Andererseits ist vorgesehen, den angrenzenden Bereich mit Garagenhof, ehemaligem Hort und Teilen des Schützenplatzes neu zu gestalten. Wobei die Dokumente, die bis Mitte März öffentlich ausliegen, Überraschendes offenbaren.

Angebot für Drogeriemarkt

Gleich der erste Satz im Begründungstext des B-Plans weist auf den erhofften großen Wurf für Pegau hin. Die Unterlagen sollen die „Ansiedlung eines Drogeriemarktes“ ermöglichen. Damit könnte ein Angebot in die Elsterstadt kommen, das von den Einwohnern schon lange vermisst und herbeigesehnt wird. Allerdings müssen dafür der bisherige kommunale Mietgaragenstandort sowie der Gebäudekomplex Hort/Kita weichen. Letzterer wird mit einer Betriebsverlängerung noch bis Ende März als Krippe genutzt, danach steht er leer.

Das Baufeld für den Drogeriemarkt hat eine Größe von 2420 Quadratmeter. Es lässt eine Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmeter zu. Diesen Wert übersteigt ebenso die seit 2006 bestehende Lidl-Filiale. Ein Knackpunkt, über den Pegau schon seit Jahren mit Groitzsch im Streit, inzwischen auch juristisch geführt, über den dortigen Neubau eines Rewe-Marktes und einer Rossmann-Drogerie liegt. Der aktuelle B-Plan-Entwurf sieht einen solchen „großflächigen Einzelhandel“ als möglich an.

Die Planzeichnung zum Bebauungsplan-Entwurf „Sondergebiet Einzelhandel Leipziger Vorstadt“ der Stadt Pegau: Die blau umrandeten, größeren Bereiche auf gelb-braunen Grund stellen die Baufelder dar – für den Garagenhof (links, mit kleinen Kästchen), den möglichen Drogeriemarkt und den vorhandenen Lidl-Markt (r.). Quelle: Stadtverwaltung/Ingenieurbüro

Garagenkomplex wird ersetzt

Die zwei Reihen Garagen, die abgerissen werden sollen, will die Kommune nicht aufgeben. Sie sollen am südwestlichen Ende des Plangebiets neu errichtet werden. Sie bilden dann auf dem bisherigen Hort-Areal den Abschluss zum Schützenplatz. Die Anzahl der Unterstellplätze und ihre Anordnung soll den vorhandenen entsprechen. Nicht erwähnt in den Dokumenten beziehungsweise ins Plangebiet einbezogen ist der kleine Garagenhof, angrenzend ans benachbarte Tanzsportzentrum des Pegauer Karneval-Klubs. Den Autobesitzern war im Vorjahr gekündigt worden, weil hier vier Caravan-Stellplätze entstehen sollen.

Problem Hochwasserschutz

Womöglich stoßen die Vorstellungen der Stadt Pegau auf Widerspruch bei Behörden, die als sogenannte Träger öffentlicher Belange zu Stellungnahmen aufgefordert sind. Ein wesentlicher Punkt, der vor allem die Landestalsperrenverwaltung alarmieren könnte: Nahezu die gesamte Fläche des Sondergebietes liegt im Bereich vorbeugender Hochwasserschutz, im Überschwemmungsgebiet. Das war 2013 mehr als deutlich zu erleben. Darauf hatten Abgeordneten bei der B-Plan-Aufstellung im Vorjahr kritisch hingewiesen.

In der Begründung wird das nicht problematisch gesehen: „Dem Ziel, Vorranggebiete von Bebauung freizuhalten, steht die Aufstellung des B-Planes nicht entgegen, da es sich um keine Neuausweisung eines Baugebietes handelt. Im aktuellen FNP (Flächennutzungsplan, d. A.) ist die Fläche als gemischte Baufläche ausgewiesen. Die vorhandenen Anlagen der Infrastruktur (Zufahrten, Stellplätze) behindern einen möglichen Wasserabfluss im Fall einer Überflutung der Freiflächen derzeit nicht. Bei der Planung notwendiger zusätzlicher Anlagen wird darauf zu achten sein, dass der Wasserabfluss auch weiterhin ungehindert erfolgen kann.“

Einblick in Dokumente möglich

Die Unterlagen können im Pegauer Rathaus (Bauamt, nach Anmeldung), auf der Homepage der Stadt sowie im zentralen Landesportal Bauleitplanung eingesehen werden. Letzter Termin dafür ist der 15. März. Danach können bis zum 31. März Hinweise, Bedenken und Anregungen schriftlich an die Stadtverwaltung gerichtet werden.

Von Olaf Krenz