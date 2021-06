Sonnenenergie aus Kahnsdorf: Unternehmen sagt Kommunen viel Geld zu

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Der eine, Wolfgang Pielmaier von dem Energieunternehmen Move on Energy, nennt es ein Projekt, das seinesgleichen sucht und das eine Initialzündung für die Region sein wird. Die andere, Marie-Luise Schulze, Kahnsdorferin seit sechs Jahren, spricht von Gigantismus und fragt: „Wo soll der Vorteil für die Region tatsächlich sein?“

Es geht um den „Energiepark Witznitz“, einen gigantischen Solarpark, der zwischen der Pleiße, Kahnsdorf und dem Kahnsdorfer See beidseits der Straße zwischen dem Dorf und Rötha errichtet werden soll. Auf einer rund 500 Hektar großen Fläche der Außenkippe des ehemaligen Tagebaus Witznitz will Move on Energy rund 290 Hektar mit Solar-Paneelen belegen, die zusammen eine installierte Leistung von 605 Megawatt haben werden.

Auf einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Lobstädt/Großzössen/Kahnsdorf stellte Pielmaier die Pläne für den Energiepark vor, dessen Bau überwiegend von einer Versicherung finanziert wird. Im Kahnsdorfer Hafen hörten unter freiem Himmel, kurz nachdem dort am Donnerstagabend der Gewitterguss niedergegangen war, knapp 40 Frauen und Männer zu.

Trassen für neue Straßen bleiben frei

Ein Image-Film hebt die sympatischen Seiten des Parkes hervor, die die Investoren versprechen: Rad- und Reitwege zwischen Hecken, die den Blick auf die Solarfelder verstellen. Blühende Wiesen zwischen und sogar unter den Sonnenkollektoren. Die lassen, weil neueste Technologie verbaut werden soll, einen Teil des Lichtes durch. Und eine Aussichtsplattform, von der aus der Park zu überblicken ist.

Zu sehen sind Kreisverkehre, an denen neue Straßen den Ortsteil Kahnsdorf mit der Kreisstraße und die mit Neukieritzsch verbinden. Diese Fahrbahnen wird Move on Energy nicht bauen. Aber die Firma lässt die Trassen für die Straßen frei, mit deren Bau durch die LMBV die Gemeinde Neukieritzsch fest rechnet.

Einen großen Teil der Präsentation übernahm Frank Meisel vom Büro Hochfrequent. Er ist passionierter Umweltschützer und professioneller Umweltplaner. Er stellt vor, welche Ausgleichsmaßnahmen für die Natur das Unternehmen begleitend realisieren wird: Waldumbau und rund 39 Hektar Neupflanzung unter anderem, viele Ansiedlungshilfen für verschiedene Tierarten, Trafostationen mit Nisthilfen für wild lebende Bienen.

Module aus China und Taiwan

Nicht alle Zuhörer überzeugte, was sie hörten und sahen. Angelika Mühling, die in der Lagune Kahnsdorf eine Sauna betreibt, befürchtet eine „verglaste Landschaft“, hätte Solarmodule lieber auf den Dächern und fragt: „Glauben Sie nicht, dass wir das in 50 Jahren bereuen?“

Uwe Vogt, der Bootsverleiher vom Kahnsdorfer Hafen, stellte viele Fragen, technische, kritische. Und er hakte immer wieder nach. Pielmaier, seit Jahren ein Fachmann in Sachen Solarenergie, hatte auf alles eine Antwort. Ein Jahr werde die Bauzeit etwa betragen, und man werde es schaffen, in dieser Zeit die benötigten rund 1,15 Millionen Stück Solarmodule zu bekommen. Sogenannte Glas-in-Glas-Module, für die die Patente, bedauerte er, bei Herstellern in China und Taiwan liegen.

Anfangs kaum Arbeitsplätze

Die Laufzeit für die Anlage soll mindestens 30, kann aber bis zu 50 Jahre betragen. So lange habe die Firma die Option für die Nutzung der Flächen. Und es gebe gegenüber den Flächeneigentümern eine Rückbauverpflichtung. Sie hatten darauf bestanden, sagte Pielmaier. Für die nötigen Kosten würden Bürgschaften und Versicherungen hinterlegt.

Eine ehrliche Antwort bekam auch Timo Hinz, der wissen wollte, wie viele Arbeitsplätze der gigantische Park für die Kahnsdorfer bringe. Nur wenige, so Pielmaier, im ersten Schritt. Denn ein Solarpark werde wartungsarm gebaut. Mehr könnten es später werden, „wenn wir im zweiten Schritt in die Wasserstoffproduktion einsteigen“.

Jährlich 360 000 Euro für Kommunen zugesagt

Denn der Ökostrom aus Kahnsdorf soll nicht nur für die Steckdose sein, für die rechnerisch 186 000 Vier-Personen-Haushalte. Move on sieht den Ökostrom eher als Ausgangsbasis für Wasserstoff als künftiges Speichermedium. Die Nähe zum Chemiestandort Lippendorf-Böhlen sei dafür eine gute Voraussetzung.

Ganz zuletzt gab es auch noch Antwort auf die Frage, was Neukieritzsch vom Energiepark hat. Zumal Gemeinderat Michael Günther (CDU) befürchtete, dass Gewerbesteuern in den ersten Jahren eher nicht zu erwarten sind. Die für die Gemeinde arbeitende Rechtsanwältin Anne-Katrin Seyfarth verkündete, Move on Energy hat sich verpflichtet, den von der Großanlage betroffenen Kommunen Neukieritzsch, Böhlen und Rötha zusammen jährlich 360 000 Euro für gemeinnützige Projekte zur Verfügung zu stellen.

