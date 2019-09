Böhlen/Großdeuben

Eine 49-jährige Citroen-Fahrerin war am Samstag (14 Uhr) auf der Großdeubener Hauptstraße in Richtung Böhlen unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Zehmener Straße übersah die Frau aufgrund des blendenden Sonnenlichts einen 55-jährigen Fahrradfahrer (55) und stieß mit diesem zusammen. Der Mann fiel auf die Motorhaube und dann gegen die Windschutzscheibe. Dabei verletzte er sich leicht und musste ambulant behandelt werden. An Auto und Rad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Autofahrerin hat sich wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, teilte die Polizeidirektion Leipzig mit.

Von lvz