Sonnländer in Rötha: Droht jetzt der nächste Streik?

Rötha

Mit dem Ende der strengen Beschränkungen wegen des neuartigen Corona-Virus haben die Beschäftigten in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie ihren Arbeitskampf wieder aufgenommen. In der Branche will die Gewerkschaft NGG für die Angestellten in den ostdeutschen Betrieben eine Angleichung der Löhne an das Niveau vergleichbarer Betriebe in den alten Bundesländern erreichen.

Mit dem Getränkehersteller Sonnländer gibt es auch in Rötha ein Unternehmen der Branche. In dem zur Edeka-Gruppe gehörenden Betrieb arbeiten rund 160 Frauen und Männer, von denen einige nach Gewerkschaftsangaben weniger als zwölf Euro in der Stunde bekommen.

„Der sächsische Arbeitgeberverband Nahrung und Genuss weigert sich, über eine Angleichung der Löhne zu verhandeln“, heißt es auf den Internetseiten der NGG. Den Betrieben sei stattdessen empfohlen worden, die Entgelte „freiwillig“ um drei Prozent zu erhöhen. „Im 30. Jahr der Deutschen Einheit muss die Lohnmauer endlich fallen“, ist die zentrale Forderung der Gewerkschaft.

Arbeitskampf ruhte wegen Corona-Virus

Weil die bisherigen Verhandlungen aus Sicht der NGG zu keinem Ergebnis geführt hätten, rief die Gewerkschaft im März zu Warnstreiks auf. Anfang März trat auch eine Schicht beim Saftproduzenten in Rötha in den Warnstreik.

Wegen der dann folgenden Corona-Pandemie ruhten auch die Streiks. Nun sind in der zurückliegenden Woche die Belegschaften zweier Betriebe der Ernährungswirtschaft in Lommatzsch und Riesa in einen Warnstreik getreten. Dem Vernehmen nach könnten die neue Streikwelle in der kommenden Woche auch wieder das Unternehmen Sonnländer in Rötha erfassen.

Dort waren am 5. März rund fünfzig Frauen und Männer aus der Frühschicht mit Trillerpfeifen, Sprechchören und Transparenten in der Waldstraße zwischen dem Eingang zur Firma und der Ecke Dürerstraße unterwegs gewesen. Es handelte sich um den ersten Streik im Unternehmen seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Von André Neumann