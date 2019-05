Neukieritzsch

Der Gemischte Chor Neukieritzsch hat im Mai ein umfangreiches Programm zu bewältigen. Nach der Teilnahme an der Eröffnung der Schmetterlingssaison am 1. Mai im Kurpark Bad Lausick lädt er für Sonntag, 5. Mai, zu einer eigenen Veranstaltung ein.

14.30 Uhr beginnt sein Kaffeekonzert im Festsaal der Gemeinde am Schulplatz 3, teilt Vorstandsvorsitzende Christine Vetter mit. Dabei wird das Gesangsensemble schon einen Teil der Lieder für die Reise zum Internationalen Chortreffen in Kroatien vorstellen. Zudem sind solistische Auftritte vorgesehen. Der Eintritt ist frei, der Verein freut sich jedoch über Spenden für Kaffee und Kuchen.

Chor und Gastsänger gemeinsam auf Reisen

Die Fahrt nach Rovinj in Kroatien beginnt am 23. Mai, fünf Uhr früh, in Neukieritzsch. Der Gemischte Chor wird von Gastsängern aus dem Polizei-Chor Leipzig, dem Pegauer Elsterchor und dem Kammerchor Böhlen unterstützt. Gemeinsam wollen die Aktiven die Region und den Sächsischen Sängerbund würdig vertreten, so Vetter. Dazu tragen mehrere großzügige Spenden bei, betont sie.

Mit einem eigens angefertigten Foto bedankte sich der Chor vor allem beim Bornaer Zahnmediziner Jörg Graupner. Nachdem der Chor sich von einem Busunternehmen geprellt sah, welches für die Reise gebucht war, hatte der den Sängerinnen und Sängern mit einer großzügigen Spende aus der Patsche geholfen.

Doch es seien auch andere Unterstützer, „ohne deren großzügigen Spenden wir das Internationale Chortreffen in Kroatien nicht erleben könnten“, sagt Christine Vetter und zählt unter anderem „die Gemeinderäte von Neukieritzsch und die anderen Sponsoren, wie Mibrag und Neukieritzscher Geschäfte“ auf .

