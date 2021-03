Sonntags Brötchen: Deutzen bekommt wieder einen Laden

Neukieritzsch/Deutzen

In Deutzen zieht wieder Leben in die bisherige Bäckerei-Filiale in der August-Bebel-Straße direkt neben der Pleißebrücke. Das Geschäft war seit dem Jahreswechsel geschlossen, weil die Bäckerei Brand aus Borna, die hier eine Filiale betrieb, ihr Geschäft aufgab. Nun eröffnen die Brüder Chris und Martin Edler aus Lobstädt hier am Montag einen Backshop, wobei der 32-jährige Chris Edler der Inhaber sein wird. Brot, Brötchen, Kuchen und Torten, erzählt der, würden aus Leipzig geliefert. Außerdem werde der Laden ein Sortiment von Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Die Regale, die in dieser Woche schon eingeräumt werden, verraten: Das Angebot reicht von Getränken über Lebensmittel, Süßigkeiten bis zu einigen Produkten für die Küche und das Bad.

Auch Obst werde es geben und ein paar frische Artikel, sagt Martin Edler. Für letztere steht in einer Ecke schon ein Kühlschrank bereit. Die beiden Brüder wollen den Backshop vorläufig an sieben Tagen in der Woche öffnen. Werktags und sonnabends ab 7.30 Uhr und am Sonntag ab 8 Uhr. Damit wird es erstmals in Deutzen auch sonntags frische Brötchen zu kaufen geben. Die Bäckerei Brand hatte dieses Angebot bis zuletzt ihrem Hauptgeschäft in Borna vorgehalten.

Später ist für den Imbiss auch ein Freisitz vorgesehen

Für die Brüder aus Lobstädt ist das Geschäft in Deutzen ein zweites Standbein. Bisher betreiben sie auf dem Campingplatz in Pahna einen Imbiss mit Mini-Markt und verkauften in der Saison auf Volksfesten aus einem Wagen Kräppelchen, Crépes und Schmalzgebäck. Vor der Corona-Krise. Mit den Eigentümern des Hauses in Deutzen seien sie schnell einig geworden, den Mietvertrag hätten sie unbefristet abgeschlossen.

In dieser Woche begannen Chris und Martin Edler, das Geschäft zu renovieren, wobei die Kunden die vertraute Einrichtung der Bäckereifiliale wiedererkennen werden. Für das vergrößerte Sortiment wurde ein weiteres Regal eingebaut.

Neben den Backwaren und den Waren des täglichen Bedarfs wollen die Betreiber auch ein Imbiss-Angebot vorhalten. „Am Anfang vor allem Suppen“, sagt Chris Edler. Und die wegen der Corona-Regeln auch vorläufig nur zum mitnehmen. Wenn die Regeln gelockert werden, wollen die Betreiber vor dem Geschäft einen kleinen Freisitz installieren. Am Eröffnungstag soll es immerhin Würstchen um Mitnehmen vom Grill geben

Viele Deutzener freuen sich auf neues Geschäft

In Deutzen freuen sich viele Einwohner auf das neue Geschäft. Denn nachdem Ende 2018 die Kaufhalle am Markt schloss und Ende 2020 die Bäckerei Brand den Betrieb einstellte, gab es in Deutzen erst einmal gar keine stationäre Möglichkeit zum Einkauf von Lebensmitteln mehr. Deswegen registrierten einige Deutzener genau und mit erwartungsfroher Neugier, dass sich in dem Laden neben der Pleiße vor wenigen Tagen Geschäftigkeit regte.

Auf der Facebook-Seite „Deutzen“ gibt es deswegen schon vor der Eröffnung reichlich Vorschusslorbeeren für den Neustart. Auch Susann Gabriel von der ehemaligen Bäckerei Brand wünscht den Brüdern alles Gute.

Von André Neumann