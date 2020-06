 Sorgenkind Blaumeise: Deutlich weniger Vorkommen in Sachsen 

Landkreis Leipzig

Die heimischen Vögel haben es nicht leicht. Lange galt die Amsel als bedroht, das Usutsu-Virus macht ihr zu schaffen. Aber es gibt ein neues Sorgenkind: Die Blaumeise. Immer mehr der kleinen blau-gelb gefiederten Vögel sterben an einem Bakterium. Um einen Überblick darüber zu behalten, wie es tatsächlich um die kleinen Gesangskünstler in unserer Nachbarschaft steht, ruft der Naturschutzbund daher zweimal im Jahr zu Vogelzählung.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Im Mai war es soweit: Die Stunde der Gartenvögel stand an. Dieses Mal mit besonders vielen Hobby-Ornithologen. Allein in Sachsen waren es bisher rund über 9.000 zählende Naturfreunde: So viele wie noch nie. Gezählt wurde an rund 6.000 Orten, im Garten, Park, vom Balkon oder Fenster aus. Bernd Heinitz, Landesvorsitzender des NABU Sachsen, freut sich über das Ergebnis, hat aber auch eine Erklärung für die rege Teilnahme: „Sicherlich haben auch die Beschränkungen aufgrund des Coronavirus zu einem verstärkten Interesse für die Natur vor der Haustür und damit zu den hohen Teilnehmerzahlen geführt.“

Weitere LVZ+ Artikel

Umdenken findet statt – Ergebnisse kommen langsam

Gemeldet wurden rund 153 verschiedene Vogelarten in den sächsischen Gärten. Auch im Landkreis, wo es sehr großes Interesse an der Zählung gab, so Ingo Thienemann, Vorsitzender des NABU-Naturschutzzentrums in Groitzsch. Er betont, das in letzten Jahren das Bewusstsein für die Umwelt wieder gestiegen sei. Man nehme nicht mehr alles als gegeben hin. „Von Groitzsch über Pegau nach Böhlen und weiter sehen wir immer mehr Blühstreifen, die angelegt werden.“ Dadurch wachse das Angebot an Insekten und damit die Nahrungsgrundlage für heimische Vogelarten. Doch der Prozess ist langwierig, sagt Thienemann.

Lesen Sie auch:

Blaumeisen im Landkreis brüten

Auch Thienemann macht sich Gedanken über die Blaumeise. Einige Bruten gibt es im Kreis, von denen er weiß. Übermäßig viele seien es aber nicht. Hinweise auf tote Tiere jedoch auch nicht. Doch: In Sachsen wurden rund 27 Prozent weniger Vorkommen gezählt. Das heißt, pro Garten gab es durchschnittlich 1,73 Blaumeisen. Doch ist der Rückgang mit dem Bakterium zu erklären oder gibt es andere Gründe?

Zum Teil ja. Berichte tot aufgefundener Meisen seien besonders im März und April gestiegen, so der NABU. Dort seien jetzt die Bestandsrückgänge bei der Zählung auffälliger als in Gebieten, ohne Totfundmeldungen. Nun hofft man auf die aktuelle Brutzeit und möglichst viel Nachwuchs. Und dabei schließt sich der Kreis, den Thienemann beschreibt: Für viele Vögel braucht es viele Insekten. Und dafür mehr vögel- und insektenfreundliche Gärten. Dann könnte am Ende vielleicht auch die Blaumeise gerettet werden.

Info: Die nächste Vogelzählung ist zu „Stunde der Wintervögel“ im Januar 2021. Wer mitmachen möchte, aber keine Ahnung von Habicht, Hänfling und Co. hat, kann sich dann einfach die App des NABUs runterladen.

Von Vanessa Gregor