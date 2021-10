Spekulation in Bildern: Wie sind Riesen-Windräder aus Neukieritzsch zu sehen?

Neukieritzsch

Was kommt auf die Neukieritzscher zu, wenn 1000 Meter westlich der bewohnten Häuser Windräder stehen? Die sollen in der Spitze, wenn ein Flügel nach oben steht, fast so hoch sein wie der Dresdner Fernsehturm, rund 250 Meter. Oder, um einen anderen Vergleich zu wählen, deren Säulen bis zur Nabe 167 Meter messen – und damit 25 Meter höher aufragen als der Uniriese in Leipzig.

Die Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft (Mibrag) will 17 solcher Anlagen auf einer verfüllten Tagebaufläche westlich von Neukieritzsch direkt neben der Bundesstraße 176 errichten. Wie das aussehen und wie das auf die Bewohner des westlichen Ortsrandes wirken wird, kann (noch) niemand sagen. Was schlicht daran liegt, dass Anlagen dieser Größe auf dem deutschen Land noch nicht gebaut wurden. Zahlreiche Bewohner sind deswegen beunruhigt.

Ungefähr 1000 Meter westlich von Neukieritzsch soll der Windpark Breunsdorf nach aktueller Planung beginnen. Quelle: Patrick Moye

Erste Exemplare des Typs 2022 in der Lausitz

Die Windräder, die die Mibrag aufstellen lassen will, kommen vom Hersteller GE (General Electric) Renewable Energy. Der kündigt an, bis 2022 die ersten der neuen Giganten zu errichten. Aktuell plant der Energiekonzern Leag, in der Lausitz auf einem ehemaligem Tagebaugelände einen Windpark mit ebenfalls 17 Anlagen dieses neuen Typs.

Bevor die stehen und besichtigt werden können, kann über die Sichtbarkeit, über Geräusche und über Licht- und Schattenwürfe nur spekuliert werden. Was die Sichtbarkeit angeht, ist das bereits in vollem Gange. Mittlerweile existieren drei Fotomontagen, mit denen deren Autoren versuchen, ein Bild vom künftigen Blick auf den Windpark zu entwerfen.

Horst Tilke hat seine Fotomontage nach einem Vortrag der Mibrag aus dem Gedächtnis angefertigt. Quelle: Horst Tilke

Eine erste optische Anmutung baute Horst Tilke mit einfachen Mitteln. Tilke hatte als Neukieritzscher Gemeinderat (CDU-Fraktion) an einer auf die Abgeordneten beschränkten Informationsveranstaltung teilgenommen und aus dem Gedächtnis sozusagen nachgestellt, was die Mibrag dort gezeigt hatte.

Nach erster Optik liefert auch Mibrag eine Ansicht

Das Unternehmen, welches mehrere Fotomontagen mit mutmaßlichen Ansichten aus der Ortslage Neukieritzsch hatte anfertigen lassen, wollte zunächst keine davon veröffentlichen. Erst nachdem das Tilke-Bild öffentlich zu sehen war, stellte die Mibrag der LVZ eine Ansicht zur Verfügung, welche den Windpark ebenfalls aus Richtung des Platzes vor der Parkarena zeigt.

Während bei Tilke die Rotoren hoch über die Bäume auf und hinter dem Stadion aufragen, reichen sie auf dem Mibrag-Bild nur knapp über die Wipfel. Entstanden war es laut Unternehmen mittels eines Visualisierungsprogramms, das mit eingegebenen Höhen und Entfernungen arbeite. Grundlage ist eine Schnee-Ansicht im Winter mit laublosen Bäumen. Das könnte nahelegen: Im Sommer ist noch weniger zu sehen.

Weniger dominant: So wird nach der Modellierung der Mibrag der künftige Windpark Breunsdorf vom Parkplatz an der Parkarena Neukieritzsch aus wahrzunehmen sein. Quelle: Mibrag

Fotograf versichert: „Augenrichtige Darstellung“

Seit Kurzem gibt es eine dritte Aufnahme. Die zeigt deutlich höher aufragende Rotoren. Jens Peter von der Bürgergruppe, die sich wegen des Windparkes zusammengefunden hat, und Tilke halten diese Ansicht für wahrscheinlicher. Denn deren Autor Thomas Kreil, Fotografenmeister und Ingenieur aus Zeitz, versichert: Dies sei eine „augenrichtige Darstellung“.

So sieht der Zeitzer Fotografenmeister Thomas Kreil den Windpark Breunsdorf. Quelle: Thomas Kreil

Kreil fotografierte Windräder im Windpark Langendorf in Sachsen-Anhalt. Die sind halb so hoch wie die bei Neukieritzsch geplanten. Er habe sie daher aus halbem Abstand aufgenommen und in ein Bild mit Blick vom Platz vor der Parkarena, aufgenommen in 1,70 Meter Höhe, montiert. Und er verwendete ein Objektiv mit sogenannter Normal-Brennweite, das ziemlich genau der Sicht mit den Augen entspreche.

Mibrag hält sich über ihr Vorhaben bedeckt

Auch das Bild der Mibrag, räumt Jens Peter ein, sei sicherlich nicht falsch. Augenscheinlich sei das aber mit einem Weitwinkelobjektiv aufgenommen worden. Dadurch wird der Sichtwinkel weiter geöffnet, und Objekte in der Ferne werden kleiner dargestellt. Für Jens Peter sind vor allem die „gigantischen Dimensionen“ ein Grund zur Besorgnis. „Das sind Anlagen, die man sich nirgends anschauen kann, um überhaupt einschätzen zu können, was uns erwartet.“

Die Ungewissheit treibt auch Karsten Jacob um, den Betreiber der Gaststätte „Auszeit“ in der Parkarena. Er macht sich Sorgen darüber, wie die großen Windräder auf die Gäste seines Lokals, besonders des Freisitzes, wirken werden. Ihn ärgert, dass es seitens der Mibrag „keine Aufklärung und keine Beruhigung“ gibt.

Die bislang einzige öffentliche Verlautbarung der Mibrag zum geplanten Windpark Breunsdorf stammt vom April. Darin ist die Rede davon, dass die Anlagen ab 2024 Strom liefern sollen. Fragen zum aktuellen Stand der Vorbereitungen will das Unternehmen vorläufig nicht beantworten, sagte Sprecher Maik Simon der LVZ.

