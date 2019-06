Borna

Es ist Geld, das wirklich hilft. Und zwar Kindern, die Krebs haben. Weil es der Erforschung von Methoden und Therapien zugute kommt, die größere Heilungschancen versprechen und geringeres Leid. Dieser Aufgabe widmet sich die Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung (SMK). Unterstützt wird sie dabei von Spendern, zu denen auch die Friseure Borna GmbH gehört. Das Unternehmen, das in und um Borna insgesamt 13 Geschäfte betreibt, hat auch in diesem Jahr wieder Geld für die SMK gesammelt – insgesamt 3000 Euro.

Stiftung mit Sitz in Leipzig

Für die Stiftung mit Sitz in Leipzig ein unverzichtbarer Beitrag, um die Forschungsprojekte gegen Krebs bei Kindern und Jugendlichen zu unterstützen, wie Peter Männig, Assistent des Stiftungsvorstandes, klarmacht. Die SMK sieht ihre Aufgabe darin, Projekte voranzubringen, in denen es um neue Erkenntnisse zur Bekämpfung von Krebs bei Kindern geht.

Geld für Uni-Kliniken in Leipzig und Dresden

So kommen jährlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, dem Wirkungsbereich der Stiftung, zwischen 150 000 und 200 000 Euro an Spendengeldern zusammen. Sie gehen vor allem an die Universitätskliniken in Leipzig, Dresden, Magdeburg, Halle und Jena. Unter dem Strich fließen dort an vier bis sechs Forschungsprojekte jeweils etwa 20 000, 25 000 Euro im Jahr. „Eine Anschubfinanzierung“, so Männig. Die Kliniken suchen mit diesen Geldern nach weiteren Unterstützern wie der Deutschen Krebshilfe, um dann gezielt in die Forschung zu investieren. Und das mit Erfolg, wie Männig betont.

Projekt in Leipzig

Er verweist auf ein aktuelles Projekt an der Klinik für Nuklearmedizin in Leipzig, wo es mittlerweile einen PET/MRT gibt. Ein Gerät, das zur Bildgebung genutzt wird und durch dessen Einsatz sich Lymphdrüsenkrebs wesentlich besser heilen lässt. Mittlerweile liegt die Heilungsrate von Lymphdrüsenkrebs bei 95 Prozent. Zudem erspart es den Patienten überflüssige Bestrahlungen, so SMK-Vorstandsassistent Männig weiter.

Friseure Borna GmbH spendet

Der PET/MRT an der Leipziger Universitätsklinik ist einer von insgesamt zwölf in Europa. Kostenpunkt: zwölf Millionen Euro. Dass das Geld dafür zusammengekommen ist, dafür sorgen Spender wie die Friseure Borna GmbH. Seit mehr als zehn Jahren schon, wie Geschäftsführerin Karin Heilmann sagt. Die Idee dazu kam von den Mitarbeiterinnen, und seither gehört es sozusagen zur Tradition des Unternehmens, Kunden an bestimmten Tagen für den guten Zweck zu frisieren. Wobei es nicht beim Reinerlös des Benefiz-Frisierens bleibt, so die Geschäftsführerin weiter. „Wir verdoppeln den Betrag noch einmal“, heißt: die GmbH legt den gleichen Betrag noch einmal drauf. Dabei kamen in diesem Jahr 2500 Euro zusammen.

Spendenboxen in Borna

Zudem stehen in den Friseurgeschäften Spendenboxen, in denen sich in diesem Jahr 493 Euro fanden. Geld, das der SMK hilft, weitere Projekte voranzutreiben. Dass es zur Gründung der Stiftung kam, lag einer ganz speziellen Bredouille, in die die Familie eines krebskranken Kindes im Jahr 2002 geraten war. Der junge Patient, so Peter Männig, konnte nur mit Medikamenten für Erwachsene behandelt werden. Allerdings weigerte sich die Krankenkasse, die Kosten dafür, 10 000 Euro zu übernehmen. Für den behandelnden Arzt, den Onkologen Dirk Körholz, Grund genug, in die Öffentlichkeit zu gehen. Er fand Gehör beim langjährigen MDR-Moderator Peter Escher, der daraufhin die Peter-Escher-Stiftung gründete, aus der vor sechs Jahren die SMK hervorging.

Spender wie die Friseure Borna GmbH gesucht

Zu den Unterstützern der Stiftung gehört auch Thomas Rühmann. Der Schauspieler ist als Chefarzt Dr. Roland Heilmann in der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ bekannt. Vor allem aber, sagt Peter Männig, braucht die Stiftung Spender wie die Friseure Borna GmbH.

Von Nikos Natsidis