Spende für Feuerwehren in Borna und Pegau

Die Pegauer Kameraden haben sie bekommen, die Einsatzkräfte der Bornaer Ortswehr ebenso: Pakete randvoll gefüllt mit Fetten, Ölen, Schnellreinigern und Rostschutz. Kurz: mit Pflegemitteln für die Einsatzfahrzeuge der Wehren. Dass die Dosen, Tuben und Sprühflaschen im Wert von jeweils rund 1000 Euro in Pegau und Borna angekommen sind, haben sie dem Ulmer Unternehmen Liqui Moly zu verdanken. Dessen Geschäftsführer Ernst Prost spendet derzeit für Rettungsdienste und Feuerwehren unzählige Produkte – im Gesamtwert von mittlerweile drei Millionen Euro.

Pegaus Wehrleiter Marco Becher war von einem Kameraden auf die Aktion aufmerksam gemacht worden – und gleich begeistert. „Solche Dinge können wir immer gut gebrauchen“, macht er deutlich. Zumal die Einsatzfahrzeuge erst vor wenigen Monaten bei einem Großbrand im Einsatz gewesen seien. Im Dezember war eine Lagerhalle für Kunststoffteile im Zwenkauer Gewerbepark an der Bundesstraße 2 in Brand geraten, unter anderem waren die Kameraden aus Pegau hinzugerufen worden. „Die Fahrzeuge sind damals etwas in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagt Becher. Um so nötiger sei jetzt die Wartung mit den verschiedenen Flüssigkeiten wie Schmiermitteln und Reinigern.

Ortswehren in Pegau profitieren von Spende

Die Pakete, die innerhalb kürzester Zeit aus Ulm kamen – lediglich mit Lieferschein und ohne Rechnung – will Becher nun auch auf die Ortswehren verteilen. „Wir müssen mal sehen, was jeder braucht. Aber klar ist, dass alle unsere Wehren von der Spende profitieren.“

Schmiermittel, Öle und Rostschutz: Liqui Moly rüstet derzeit Rettungsdienste und Feuerwehren mit Pflegemitteln aus. Quelle: Julia Tonne

In Borna hatte Gerätewart Petrick Hartkopf von dem Aufruf gehört und nicht lange gefackelt. „Wir haben den Online-Katalog von Liqui Moly durchforstet und geschaut, was wir vor allem brauchen“, erzählt er. Ganz oben auf der Wunschliste standen bei ihm und Ortswehrleiter Toni Winkler Motor- und Getriebeöl für die Pumpen und Notstromaggregate. „Einmal jährlich müssen hier die Stoffe ausgetauscht werden“, erzählt der Gerätewart.

Wartung der Drehleiter braucht Zeit und viele Pflegemittel

Und auch die Drehleiter benötige besondere Pflege, unter anderem mithilfe von Mitteln, die die Laufflächen und die gesamte Technik schützen. „Alleine für die Wartung der Drehleiter brauchen zwei Mann rund 16 Stunden“, macht Winkler deutlich. Damit das Fahrzeug reibungslos und jederzeit einsatzbereit sei, seien entsprechende Schmierstoffe enorm wichtig.

Toni Winkler und Petrick Hartkopf (von links) kommen mit den Pflegemitteln nun einige Monate hin. Quelle: Julia Tonne

Prost hatte die Großspende seiner Firma damit begründet, den „Einsatzkräften den Rücken freihalten“ zu wollen. Und da sein Unternehmen weder Desinfektionsmitteln noch Gesichtsmasken herstellen könne, wolle er mit dem helfen, was das Unternehmen zu bieten habe: Öle, Additive und andere Autopflegemittel. „Schließlich müssen die Fahrzeuge zuverlässig funktionieren“, betont er.

Von Julia Tonne