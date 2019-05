Borna

Zwischen Juli und September 2021 geht in Borna (fast) gar nichts mehr: In dieser Zeit werden die Eisenbahnbrücken in der Luckaer und der Deutzener Straße ersetzt. Nahezu zeitgleich tritt auch der Umbau des Bahnhofs in seine entscheidende Phase. Darüber hat die Stadtverwaltung auf einer Veranstaltung am Mittwochabend im Goldenen Stern informiert.

Planfeststellung für beide Bornaer Brücken

Derzeit läuft das Planfeststellungsverfahren für die Erneuerung der beiden Brücken, die – wie auch der Bahnhof – aus dem Jahr 1902 stammen. Während vor und nach der entscheidenden Bauphase Radfahrer und Fußgänger die Seiten wechseln können und die Luckaer wie die Deutzener Straße lediglich für Autos gesperrt ist, geht im Sommer in zwei Jahren nichts mehr, wie Nico Schreier von der Deutschen Bahn Engineering und Consulting den Besuchern der Informationsveranstaltung erklärte.

Zwar sollen die Anwohner und auch die Schüler und Lehrer der Förderschule in der Luckaer Straße immer zu ihren Zielen kommen; Kraftfahrer müssen aber in jedem Fall lange Umleitungen fahren.

Zehn Millionen für den Bornaer Bahnhof

Kostenpunkt für die Erneuerung der beiden Brücken, die künftig breiter und höher sind, sei, dass auch Lastwagen ohne Schwierigkeiten durchfahren können: zehn Millionen Euro. Genauso viel kostet auch die Erneuerung des Bahnhofs.

Barrierefreie Bahnsteige in Borna

Dort werden die Bahnsteige erneuert und auch Gleise ersetzt. Vor allem aber soll der Bahnhof künftig barrierefrei sein, weshalb eine Rampe installiert wird.

Belastungen für die Anwohner an den Bornaer Brücken

Dass die Arbeiten nicht ohne Belastungen für die Anwohner ablaufen, ist klar. Immerhin soll im Zwei-Schicht-Betrieb in der Zeit zwischen 7 und 20 Uhr gearbeitet werden. „Dann ist Nachtruhe“", versprach DB-Engineering-Experte Schreier. Auch an Feiertagen herrsche Ruhe.

Schienenersatzverkehr in Borna

Während der Vollsperrung der Strecke Neukieritzsch – Chemnitz gibt es zudem Schienenersatzverkehr. Im Goldenen Stern wurden die Besucher auch über den zweiten Teil der Sanierung der Grundschule West ins Bild gesetzt. Planer Steffen Beier vom gleichnamigen Büro erklärte, bis Ende 2020 werde die Schule energetisch saniert und erhalte neue Fenster. Einige Räume werden ungenutzt. Dazu gehört auch die Einrichtung eines zentralen Surfer-Raums. Die Sanierung der Schule, die knapp anderthalb Jahre dauern soll, kostet vier Millionen Euro.

Von Nikos Natsidis