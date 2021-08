Sperrung Espenhain: Wasser fließt immer wieder nach

Rötha/Espenhain

Wegen Überflutung gesperrt ist die Unterführung unter der alten Bundesstraße 95 in Espenhain. Zwar wurde seit dem frühen Morgen gepumpt, aber durch den starken Regen strömt immer wieder Wasser nach. Autofahrer riskierten trotzdem die Passage. Mehrere meldeten sich danach bei der Polizei – aus trifftigem Grund.

Risikofreudige Autofahrer verlieren Kennzeichen

Schon in der Nacht zu Montag stieg das Wasser in der Unterführung kontinuierlich an. Obwohl die Überflutung bereits erkennbar war, fuhren offenbar zahlreiche Fahrer durch die Senke. Zwar schafften es alle, doch verloren gleich mehrere die an der Front angebrachten Kennzeichen. Die Schilder können die Betreffenden im Polizeirevier Borna abholen. Mehrere machten von dieser Möglichkeit bis zum Mittag bereits Gebrauch.

Dieser Senior ließ sich am Montagvormittag nicht stoppen. Er sah nur grün, ignorierte aber die Sperrscheibe. Quelle: Jens Paul Taubert

Feuerwehr pumpt das Wasser ab

Die Feuerwehr ist dabei, das Wasser abzupumpen. Vor Ort sind seit dem Morgen außerdem vom Abwasserzweckverband Espenhain (AZV) beauftragte Dienstleister. Mitarbeiter der Straßenmeisterei Zwenkau kümmern laut Straßenmeister Hartmut Seidel sich um die Sicherung der Gefahrenstelle. Autofahrer aus dem Norden sollten die Staatsstraße Richtung Borna zurzeit besser meiden. Sie kommen nur bis zur Tankstelle und müssen sich dann einen Weg durch den Ort suchen. Die Verkehrssituation in Espenhain ist durch den Rückbau der alten Bundesstraße aktuell kompliziert. Wann die Straße wieder frei ist, ließ sich am Morgen nicht sagen, da es weiterhin regnet.

AZV: Zu viel Regen für die Pumpen

Die Unterführung im Zuge der nach Störmthal führenden Staatsstraße säuft mitunter bei starken Regengüssen ab. Der AZV habe nach der Wende extra eine Pumpstation errichtet, die das möglichst verhindern solle, sagt Kerstin Kaden, Technische Leiterin des Verbandes: „Die Station arbeitet auch, aber es ist einfach viel zu viel Wasser.“ Aufgrund der Regenmengen sei die Lage im gesamten Verbandsgebiet angespannt: „Da stößt das Kanalsystem insgesamt an seine Grenzen.“ Man sei dran, die Straße so schnell wie möglich wieder befahrbar zu machen.

Im Bereich der südlich anschließenden Straßenmeisterei Borna gab es am Morgen nach den Worten von Straßenmeister Nico Elbing keine größeren wetterbedingten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Von Ekkehard Schulreich