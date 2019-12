Sperrung der Adria Borna: Fischer darf nur noch mit Schwimmweste raus

Borna/Neukieritzsch/Regis-Breitingen

Wie weiter am Speicherbecken Borna? Das fragen sich viele nach der neuen Sperrungsanordnung durch das Sächsische Oberbergamt für die Adria, wie das Tagebau-Restloch im Volksmund heißt. Zwar gab es schon bisher strenge Beschränkungen bis hin zu Betretungs- und Badeverboten.

Wie genau die schon im Jahr 2010 angeordneten Sperrzonen verliefen, und wo was erlaubt war, dürfte aber alles andere als Allgemeinwissen gewesen sein. Und wer innerhalb des Dammes spazieren gehen und im See baden wollte, der tat es einfach.

Böschung könnte am Speicherbecken abrutschen

Mit der ab Januar geltenden neuen Allgemeinverfügung gibt es wegen der Gefahr des Abbrechens und Wegrutschens von Böschungen ab dem kommenden Januar nur noch eine komplett um den gesamten Speicher herumlaufende Sperrzone, in der das „Betreten, Befahren und Benutzen der Flächen der Innenkippen und des gefluteten Restloches“ untersagt wird.

Und das mindestens bis 2029. Denn in den kommenden zehn Jahren sollen die fachsprachlich zur „Verflüssigung“ neigenden Böschungen von der LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft) saniert.

Bei der Sanierung wird schwere Technik auf den geschütteten Böschungen zum Einsatz kommen. Nach Einschätzung der Experten des Oberbergamtes wird genau das aber wiederum die Gefahr von Rutschungen und Abbrüchen vergrößern.

Welche Folgen die Sperrung im Einzelnen hat, darüber wissen noch längst nicht alle so gut Bescheid wie Fischwirt Jürgen Etzold. Der betreibt seinen Forellenhof auf der Nordwestseite des Gewässers schon seit der Flutung in den 1970er Jahren. „Ich kann nicht einschätzen, wie groß die Gefahr wirklich ist“, sagt Etzold. Seinen Betrieb darf er weiterführen, aber es gibt Auflagen.

Erhöhte Bruch- und Rutschgefahr an der Adria

„Ich bekomme ein Zutrittsrecht mit Auflagen“, sagt der Unternehmer. So dürfe er nur noch maximal zu zweit auf die Kippe, und wenn er mit dem Boot zu seinen Aufzuchtsanlagen hinausfährt, müssen jetzt Schwimmwesten getragen werden. Zudem werde er in ein Warnsystem integriert. Wenn er den Speicher betritt, müsse er sich bei einer Sicherheitsfirma an- und abmelden. Sollte dann eine Situation eintreten, die die Bruch- und Rutschgefahr erhöht, werde er gewarnt.

Eine konkrete Auswirkung, trifft auch Angelfreunde. Bisher sei Angeln in der Adria erlaubt gewesen, so Etzold. Jetzt ist es das nicht mehr. „Ich werde keine Angelkarten mehr verkaufen“, sagt Jürgen Etzold. Für die verlorenen Einnahmen solle es eine Ausgleichszahlung geben.

Der Chef des Kulturparkes Deutzen, Michael Wagner, ist bislang noch nicht im Bilde, welche Auswirkungen die Sperrung für den beliebten Park hat. Zu dem gehört nämlich auch eine Badestelle mit Steg am Ufer der Adria, die von den Besuchern in den Sommermonaten rege genutzt wurde. Wagner ist sich sicher, dass das erlaubt war. „Es wäre mir neu, wenn das jetzt komplett wegfallen sollte“, sagt Wagner. Und formuliert damit vor allem eine Hoffnung.

Was wird aus dem Surfclub am Tagebausee?

Vor ähnlichen Fragen dürften die Mitglieder des Surfclubs Sachsen stehen, die ganz im Osten des Gewässers ihrem Sport nachgehen.

Wo soll ich jetzt mit meinem Hund spazieren gehen? Diese und ähnliche Fragen hört Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), seit das Oberbergamt die neue Sperrung verfügt hat. „Den Zeitraum kann man den Leuten schlecht erklären“, sagt sie angesichts der auf mindestens zehn Jahre angelegten Böschungssanierung und damit einhergehenden Sperrung.

„Aber nach der Sanierung sollte das Gewässer dann frei gegeben werden“, hofft sie und sieht in dem Vorgang eine Chance: „Wenn unsere Nachfolgegeneration den See richtig nutzen kann, dann kann man nichts dagegen sagen.“

Luedtkes Regis-Breitingener Amtskollege Wolfram Lenk (Linke) betrachtet die Angelegenheit eher nüchtern und meint: „Das Oberbergamt schätzt die Gefahr so ein. Wenn gesperrt werden muss, müssen wir es akzeptieren.“ Er würde, betont der Bürgermeister, nicht in diese Gebiete hineingehen, wenn die Gefahr so groß ist. Zum Spazierengehen gebe es rund um Regis-Breitingen viele Alternativen.

