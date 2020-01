Sperrung der B 93 sorgt wieder für Staus in Borna

Borna

Kaum ist in Borna die Luckaer Straße gesperrt, staut es sich wieder einmal im Stadtgebiet. Konkret in der Bahnhofstraße, in der Angerstraße und auch in der Altenburger Straße. Erst vor wenigen Tagen ist die Bundesstraße 93, die ab der Deutzener Straße Luckaer Straße heißt, für den Verkehr gesperrt worden.

Grund dafür sind Umverlegungen von Kanälen und Leitungen verschiedener Versorgungsunternehmen. Die Umverlegung wiederum ist notwendig, um Baufreiheit für die 2021 geplante Sanierung zweier Bahnbrücken zu schaffen.

Doch die Sperrung bringt es mit sich, dass sich – wie schon während der monatelangen Bauarbeiten in der Sachsenallee – der gesamte Durchgangsverkehr durch die Bahnhofstraße quält, auch wenn die Umleitungen weiträumig ausgeschildert sind. Tabu ist die Bahnhofstraße lediglich für Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist für alle auf 30 Kilometer pro Stunde reduziert worden.

In der Luckaer Straße haben die ersten Vorarbeiten für die Sanierung der Brücke begonnen. Quelle: Julia Tonne

Zeitweilige Ampel regelt Verkehr in der Altenburger Straße

Die Sperrung der Luckaer Straße bringt derzeit noch eine Neuerung mit sich. Seit wenigen Tagen regelt sie an der Kreuzung Stauffenbergstraße, Ecke Altenburger Straße den Verkehr. Denn wer aus Borna in Richtung Gewerbegebiet fahren oder nach seinem Einkauf wieder in Richtung Innenstadt will, muss auf diese beiden Verbindungen ausweichen.

Der überörtliche Verkehr wird indes aus Altenburg kommend über Regis-Breitingen und Deutzen umgeleitet, aus Richtung Leipzig führt die Umleitung über die Leipziger Straße, in Neukirchen entlang der Wyhraer Straße und anschließend durch Wyhra und Thräna zurück auf die B93.

Sperrung bis März ist nur Vorgeschmack auf elfmonatige Sperrung

Bis 20. März noch müssen sich Autofahrer gedulden, bis wieder Normalität in die Verkehrsführungen einkehrt. Allerdings ist die dann eintretende Pause nur von kurzer Dauer. Im kommenden Jahr werden die Brücken in der Luckaer und in der Deutzener Straße saniert. Nicht nur, dass die Bauwerke in die Jahre gekommen sind, auch die Durchfahrtshöhen müssen angepasst werden.

Die Bauarbeiten dürften dann zum wiederholten Male für deutliche Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich führen – für etwa elf Monate. Vor allem sind dann nicht nur Kraftfahrer betroffen, sondern auch Bahnkunden: Von Juli bis September 2021 fährt kein Zug über die beiden Brücken. Und auch Fußgänger und Radfahrer stehen ab dem kommenden Jahr vor der Herausforderung, die Luckaer Straße über Ersatzübergänge passieren oder eben einen großen Bogen in Kauf nehmen zu müssen.

