Borna

Am 4. November haben Umleitungen, lange Wartezeiten an Ampeln und verstopfte Seitenstraßen in Borna ein Ende. Am Nachmittag wird die Bundesstraße 93 – die Sachsenallee – in Borna wieder für den Verkehr freigegeben. Mit Unterbrechungen war die Straße seit anderthalb Jahren nur eingeengt befahrbar oder gleich...