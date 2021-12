Sperrung in Bornas Mühlgasse: Abbiegen und Parkplätze am Brühl betroffen

Borna

Bei den Arbeiten am Fernwärmenetz in der Mühlgasse in Borna beginnt am 6. Dezember die nächste Phase. Die Mittel- und die Linksabbiegerspur sowie der Gehweg auf der westlichen Seite zwischen der Straße „Am Pegauer Tor“ und der Sachsenallee sind dann gesperrt. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Um den notwendigen Kurvenradius gewährleisten zu können, werden Längsparkplätze im Bereich Brühl zwischen Wilhelm-Külz-Straße und der verlängerten Mühlgasse gesperrt. Außerdem ist ab Montag das Rechtsabbiegen aus der Straße „Am Pegauer Tor“ in die Mühlgasse in Richtung Markt/Bahnhofstraße nicht mehr möglich; hier wird die neue Fernwärmeleitung in die vorhandene Leitung eingebunden. Es geht lediglich nach links in Richtung Sachsenallee.

Fußgänger sollten den Gehweg auf der östlichen Straßenseite der Mühlgasse nutzen. Die rechte Fahrspur dort wird bis auf Weiteres in alle Richtungen genutzt; also auch fürs Linksabbiegen auf die Sachsenallee. Die Arbeiten sollen bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Von LVZ