Sperrungen: Im Mai um Neukieritzsch und Borna Geduld und Nerven gefragt 

Neukieritzsch/Borna

Pendler auf der Schiene und mit dem Auto brauchen ab Anfang Mai zwischen Neukieritzsch und Borna und darüber hinaus Geduld und gute Nerven. Baustellen auf Bahnhöfen und an der Bundesstraße 176 führen zu Schienenersatzverkehr, Sperrungen und Umleitungen. Auch Anwohner werden die Auswirkungen der Straßensperrungen spüren, ganz besonders voraussichtlich in Neukieritzsch.

Keine Züge vom 4. bis zum 9. Mai: In dieser Zeit sperrt die Deutsche Bahn den im Umbau befindlichen Bahnhof in Neukieritzsch komplett. Das heißt, weder in und aus Richtung Regis-Breitingen noch in und aus Richtung Borna und Geithain werden in dieser Zeit Züge fahren.

Die S-Bahnlinien S 5 und S 5 X, die von Halle beziehungsweise dem Flughafen Leipzig über den Leipziger Hauptbahnhof und Neukieritzsch bis Altenburg und Zwickau und in der Gegenrichtung fahren, werden sogar noch deutlich länger betroffen sein. Das liegt daran, dass auch zwischen Treben-Lehma, Altenburg und in Gößnitz abschnittsweise an Strecken und Bahnhöfen gebaut wird. Bis zum 16. Mai und südlich von Regis-Breitingen sogar bis zum 9. Juni fahren hier Busse statt Züge.

Lkws müssen durch Neukieritzsch fahren

Die S-Bahn S 6 zwischen Leipzig, Neukieritzsch, Borna und Geithain wird vom 4. bis 9. Mai auf dem Abschnitt Markkleeberg/Gaschwitz/Böhlen und Geithain von Bussen ersetzt. Bis zum 28. Mai kündigt die Bahn für diese Strecke weitere Zugausfälle abends und nachts an. Detaillierte Informationen finden Bahnkunden an Aushängen, in der App „DB Navigator“, unter der Service-Telefonnummer der S-Bahn 0341/26 69 66 22 sowie im Internet unter s-bahn-mitteldeutschland.de und bauinfos.deutschebahn.com.

So trifft es die Autofahrer: Die Sperrung des Neukieritzscher Bahnhofes trifft auch Autofahrer. Ab dem 4. Mai und sogar bis zum 12. Mai wird den Ankündigungen zufolge der Bahnübergang im Pappelweg (Abzweig der Straße von Deutzen über Breunsdorf nach Neukieritzsch hinein) für den Autoverkehr gesperrt.

Wegen Bauarbeiten der Bahn bleibt die südliche Einfahrt nach Neukieritzsch über diesen Bahnübergang im Pappelweg (Breunsdorf) voraussichtlich über eine Woche gesperrt. Das werden auch Anwohner in Neukieritzsch spüren. Quelle: Jens Paul Taubert

Das bedeutet auch, dass der Lkw-Verkehr von und zu den südlichen Neukieritzscher Gewerbegebiete durch den Ort abgewickelt werden muss. Deswegen werden im schmalen Straßenzug Südstraße–Rudolf-Breitscheid-Straße–LPG-Straße absolutes Halteverbot verhängt und an der Einmündung Südstraße/Bahnhofstraße eine Ampelregelung eingerichtet.

Lärmschutzwand wird in Deutzen komplettiert

In Deutzen betreffen Bauarbeiten der Bahn auch die Autofahrer. Die Unterführung der Staatsstraße 50 unter der Bahnlinie Neukieritzsch–Regis-Breitingen wird laut Bahn vom 2. bis mindestens 9. Mai gesperrt. Von und nach Ramsdorf und Lucka geht’s dann nur über Regis-Breitingen.

Ursprünglich wollte die Bahn wegen der Errichtung einer Lärmschutzwand auf der Brücke diese eigentlich schon ab dem 25. April dichtmachen. Doch der Zeitraum für die Straßensperrung wurde geändert. Der Geh- und Radweg unter der Brücke, so heißt es, ist nicht betroffen, sondern kann genutzt werden.

Unterschiedliche Angaben gibt es über den Zeitraum der Sperrung. Die Bahn nennt als letzten Sperrtag den 9. Mai. Laut Internetseite der Gemeinde Neukieritzsch soll die Sperrung bis zum 16. Mai dauern.

Für mindestens eine Woche dicht: Die Staatsstraße 50 unter der Bahn in Deutzen wird am 2. Mai gesperrt. Quelle: Jens Paul Taubert

Bundesstraße 176 wird gesperrt: Weil Wasser offenbar nicht mehr richtig abfließt, lässt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf der Bundesstraße 176 zwischen Lobstädt und Neukieritzsch drei Durchlässe unter der Fahrbahn erneuern. Der Abschnitt zwischen der Einmündung nach Lobstädt und dem Bahnübergang bei Neukieritzsch wird dafür vom 9. Mai bis zum 1. Juli gesperrt. Auch hier bleibt der Radweg neben der Straße voraussichtlich offen.

Bahnhöfe werden umgebaut

Auf einem Teil dieser Strecke hatte das Lasuv erst im November 2018 den Asphaltbelag erneuern lassen. So wie damals soll die offizielle Umleitung auch diesmal wieder von Borna über die S 50 nach Deutzen und über die Kreisstraße nach Neukieritzsch führen – sowie in Gegenrichtung. Wahrscheinlich wird sich während der Sperrzeit aber auch in Lobstädt wieder die Verkehrsbelastung erhöhen, weil viele Fahrzeugführer erfahrungsgemäß diesen Weg wählen.

Im November 2018 hat die B 176 zwischen Lobstädt (im Bild) und Neukieritzsch einen neuen Belag erhalten. Jetzt wird die Trasse an einigen Stellen wieder aufgerissen. Quelle: André Neumann

Ein Grund für die Streckensperrungen der Bahn sind die derzeit laufenden Umbauten der Bahnhöfe in Neukieritzsch und Borna. Der in Borna soll vor allem barrierefrei werden. Der Umbau in Neukieritzsch gehört zum Ausbau der Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Leipzig und Dresden und Hof in Bayern.

Beide Bahnhöfe sollen im Herbst fertig werden. Bis dahin kommen noch weitere Sperrungen auf die Reisenden zu. Zuletzt waren beide Bahnhöfe im vergangenen Sommer mehrere Wochen lang gesperrt worden.

Von André Neumann