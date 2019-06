Borna

Der Indianerspielplatz An der Wyhra ist der Testsieger. Das Areal mit Kletterburg, Rodelberg, Wipptier und Sandkasten kam beim Spielplatzcheck des Kinder- und Jugendparlaments (KiJupa) in Borna am besten weg. Die große Enttäuschung ist der Spielplatz am Breiten Teich/Sachsenallee. Vernichtendes Urteil der jungen Tester: „Das ist kein Spielplatz.“

Bornaer Spielplätze unter die Lupe genommen

Mitglieder des KiJupas hatten die 18 städtischen Spielplätze in der Stadt sowie den Ortsteilen an zwei Tagen im Februar unter die Lupe genommen. Dabei untersuchten sie Spielplätze, die öffentlich und damit für jedermann zugänglich sind, nach bestimmten Kriterien. Es ging um die Spielgeräte und deren Funktionalität, aber auch um die Sauberkeit sowie um Aspekte, die Jugendreferent Inya-Tinko Rabold, der die Aktion begleitete, als Aspekte der Generationengerechtigkeit bezeichnet. Im Klartext also darum, „ob es dort auch eine Sitzmöglichkeit für die Oma gibt“.

Kein Spielplatz am Breiten Teich in Borna

Dass an der Sachsenallee/Breiter Teich lediglich eine Wippe und ein so genanntes Wipptierchen stehen, reicht nach Überzeugung der jungen Kontrolleure nicht aus, von einem Spielplatz zu sprechen. Eine Bank war defekt. Der Mülleimer hatte keinen Eimer und die Büsche waren voller Müll. Das lange nur für die Gesamtnote 5, die die Tester für keinen anderen Spielplatz vergaben.

Fast alle Bornaer Spielplätze sind nutzbar

Immerhin, so Rabold, seien alle anderen Spielplätze als solche nutzbar. „Die sind alle bespielbar.“ Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede. So finden sich auf dem Platz in der Schulstraße ein Reck- und eine Turnstange ebenso wie ein Barfußpfad, ein Lauftrainer, Schwingläufer und eine Riesenschaukel. Fünf Mülleimer und acht Fahrradbügel fehlen ebenso wenig wie insgesamt sieben Bänke. Allerdings ist der Platz nicht für die klassische Zielgruppe geeignet, womit kleine oder auch Kinder zwischen zehn und zwölf gemeint sind. Ein Schild weist ausdrücklich darauf hin, dass der Platz erst für junge Leute ab 14 geeignet ist.

Fehlende Fahrradständer in der Görnitzer Straße in Borna

Auch wenn das Gros der städtischen Spielplätze in Ordnung ist, irgendetwas missfällt den jungen Testern immer. Etwa das fehlende Netz am Streetballkorb auf dem Spielplatz in der Görnitzer Straße oder auch die fehlenden Fahrradständer dort, die vielen Zigarettenstummel auf dem Platz an der Apfelwiese oder auch die fehlenden Griffe am Boulderfelsen in der Thomas-Müntzer-Straße.

Reserven bei der Sauberkeit in Borna

Bleibt das Thema Sauberkeit, bei dem es an vielen Plätzen Reserven gibt. Dreck liegt vielerorts herum, Mülleimer, sofern vorhanden, werden eben keineswegs so genutzt, wie es sein sollte. Der Check hat aber auch einen nennenswerten Unterschied zwischen der Stadt und den Ortsteilen zutage gefördert. Die Spielplätze in Zedtlitz An der Petergrube, in der Eulaer Kirchallee, der Siedlung Kesselshain, am Schwarzenbergring in Neukirchen und in der Alten Hauptstraße in Thräna erhielten in punkto Sauberkeit durchweg die Note 1. Lediglich für den Platz im Wyhraer Ringweg gab es die Note 2, weil dort ein Mülleimer fehlt.

Eisautomat im Bornaer Ortsteil Thräna

Den Spielplatz in Thräna würdigten die Tester ganz besonders. Dort befindet sich im Sommer ein Eisautomat.

Check wird in Borna im nächsten Jahr wiederholt

Die Ergebnisse des Spielplatzchecks, den es vor zehn Jahren schon einmal gab, wurden an den städtischen Wirtschaftshof weitergeleitet. Es gibt Flyer, auf denen die Untersuchung nachzulesen ist, die in der Tourist-Information, aber auch in Kindereinrichtungen ausliegen. Im nächsten Jahr will das Kinder- und Jugendparlament die Bornaer Spielplätze erneut kontrollieren.

