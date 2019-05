Kitzscher/Hainichen

Der Naturspielplatz am Rand des zu Kitzscher gehörenden Ortes Hainichen ist in die Jahre gekommen. Noch mussten keine Spielgeräte abgebaut werden, bei einigen sei es aber „grenzwertig“, sagt Karin Drechsler vom Bauamt der Stadt Kitzscher. Dafür gibt es dort jetzt erst einmal eine neue Attraktion für Kinder: Eine Kombischaukel mit Nestschaukel.

Wie gut die funktioniert, das probierten drei Kinder aus der Einrichtung der Hainichener Tagesmutti Manuela Schönitz bei der Einweihung gleich aus. Und auch für viele andere Eltern und Kinder dürfte sich der Weg zur „ Spinne“, wie das Spiel- und Picknickgelände genannt wird, jetzt wieder und noch mehr lohnen.

Neue, tolle Schaukel auf Spielplatz in Hainichen

Dass der Spielplatz jetzt diese neue, tolle Schaukel hat, hat indirekt noch etwas mit der Bewerbung Hainichens für den Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ im Jahr 2014 zu tun, wie Karin Drechsler sagt. Hainichen kam damals nicht in die Endrunde der schönsten Dörfer Sachsens.

Dafür erinnerte sich dass Landratsamt im vorigen Jahr an die damaligen Bemühungen im Ort und bot den Akteuren an, sich in einem Förderprogramm um Geld für ein nachhaltiges Projekt für den Ort zu bewerben. 5000 Euro standen zur Verfügung. Schnell fiel die Wahl auf die neue Schaukel.

Die Geräte auf dem Spielplatz an der Oberschule in Kitzscher sollen teilweise erneuert werden. Quelle: julia tonne

Die Aufgabe des Projektträgers übernahm der Turn- und Sportverein Hainichen. Ganz besonders engagierte sich Carola Milde für die Beschaffung der Schaukel. Sie war als Mitarbeiterin des Vereins Columbus vor Jahren am Entstehen des Naturspielplatzes beteiligt.

Schaukel besteht aus wetterfestem recycelten Kunststoffmaterial

Das Gerüst der neuen Schaukel besteht aus wetterfestem recycelten Kunststoffmaterial, sollte also sehr langlebig sein. Und sie wird voraussichtlich nicht das einzige neue Spielgerät auf der „ Spinne“ bleiben. Denn im Zuge der Aktion haben sich zwei Unternehmer aus Hainichen gewissermaßen anstecken lassen, und sie werden jeder noch ein weiteres Spielgerät finanzieren. Bestellt seien die schon. Mehr will Karin Drechsler aber noch nicht verraten.

Die Stadt selbst will in diesem Jahr weitere Spielplätze erneuern und erweitern. Dafür hat der Stadtrat auf seiner jüngsten Sitzung einen Auftrag im Umfang von knapp 60.000 Euro vergeben. Dafür soll der öffentliche Spielplatz an der Grundschule komplett erneuert werden. Teilweise erneuert werden die Geräte auf den Spielplätzen an der Oberschule und am Rathaus, der in der Feuerwehrstraße soll erweitert werden.

Wegen der langen Lieferzeiten für Spielplatzgeräte rechnet das Bauamt erst im Sommer mit dem Beginn der Arbeiten.

Von André Neumann