Spitze des Bauamtes in Neukieritzsch wieder offiziell besetzt

Neukieritzsch

In der Gemeindeverwaltung Neukieritzsch wird die Leitung des Bauamtes zum 1. Juni wieder regulär besetzt. Leiterin wird Sabine May. Sie führt das Ressort schon seit September 2019 kommissarisch. Der Gemeinderat hat ihre Bestellung jetzt einstimmig befürwortet.

Der Andrang auf die Stelle war überschaubar. Es gab insgesamt nur vier Bewerber für den Posten, sagte Hauptamtsleiterin Petra Jung in der Ratssitzung.

Erst Zusatzaufgabe – dann kommissarische Leitung

Sabine May arbeitet seit 2018 im Neukieritzscher Bauamt. Im Juli 2019 übernahm sie zusätzlich zu ihrer eigentlichen Tätigkeit die Geschäftsführung des Zweckverbandes Planung und Erschließung Witznitzer Seen, der in den vergangenen Jahren die Bebauung am Hainer See steuerte. Dem Verband gehörten neben Neukieritzsch die Städte Borna, Rötha und Böhlen an. Am 31. Dezember 2020 wurde er aufgelöst.

Im September 2019 rückte May kommissarisch in die Amtsleitung, nachdem der damalige Bauamtschef René Hertzsch wegen einer schweren Krankheit lange ausgefallen und später an deren Folgen gestorben war. Die Verwaltung empfahl Sabine May wegen „ihrer fachlichen Kompetenz und ständigen Weiterentwicklung im Bereich des Bauamtes“ jetzt als geeignete Nachfolgerin.

May: „Entscheidung nicht leicht gemacht“

Die nun berufene Chefin selbst sagte, sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Die Leitung des Amtes sei „Bürde und Freude zugleich“. Sie sprach von anspruchsvollen Aufgaben, die das Ressort in nächster Zeit beschäftigen werden.

Vor Neukieritzsch stehen aktuell und in den kommenden Jahren millionenschwere Investitionen unter anderem in Schulen, Kindertagesstätten und Straßen.

Von André Neumann