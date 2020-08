Sportler von Germania Auligk bekommen neuen Vereinsanbau

Groitzsch/Auligk

Die Sache mit den Grundstücken auf dem Sportplatz in Kleinprießligk, wo der SV Germania Auligk sein Domizil hat, ist schwierig. Denn das Gelände befindet sich nicht komplett im Besitz der Kommune. Ein Teil des Fußballplatzes stand und ein Teil des Turnhallen-Anbaus steht immer noch auf privatem Grund. Das soll korrigiert werden.

Seit 2015 wird über die Sache gesprochen. Die Planung war aufwendig und musste geändert werden, mit den Fördermitteln war es kompliziert. In diesem Jahr ging es endlich los. Im Frühjahr wurde das Fußballfeld „verrückt“ und die alte, zum Teil kaputte Einzäunung durch einen Stabmattenzaun ersetzt.

Anzeige

Alter Anbau wird weggerissen

Dieses Projekt war am Ende mit 280.000 Euro teurer als geplant. Trotz großzügiger Leader-Förderung musste die Kommune noch mal 30.000 Euro aus dem Stadtsäckel drauflegen.

Weitere LVZ+ Artikel

Der Anbau der Turnhalle wird weggerissen und entsteht neu. In den Bürocontainern sollen Sitzmöglichkeiten und ein Verkaufsraum entstehen – in Eigeninitiative der Sportler. Quelle: Jens Paul Taubert

Nun soll auch noch der Anbau der Turnhalle an die richtige Stelle kommen. Der bisherige Anbau, zu dem auch die ehemalige Gaststätte gehört, wird weggerissen. Drei Umkleidekabinen, Sanitäranlagen, Lagerraum und Besuchertoilette entstehen anschließend neu in einem kleineren Gebäude mit etwa 130 Quadratmeter Nutzfläche auf städtischem Grundstück, sagte der Groitzscher Bauamtsleiter Dirk Schmidt.

Erste Ausschreibungen in dieser Woche

Die ersten Ausschreibungen wurden in dieser Woche an verschiedene Gewerke vergeben. Abbrucharbeiten, Rohbau und Dach sollen noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Im nächsten Jahr folgt dann der Innenausbau.

Die aktuell hohen Baupreise werden auch bei diesem Neubau deutlich: 400.000 Euro sind veranschlagt, wiederum fließen Leader-Fördermittel, so Schmidt.

Steile Treppe für kleine Sportler

Es sei dringend notwendig, dass bei den Umkleidekabinen etwas geschieht, meinte der Amtsleiter. Beim Kindersport gelangen die Kleinen nur über eine steile Treppe zu den Kabinen. Das wird künftig anders – Sportler jeden Alters ziehen sich dann im Erdgeschoss um.

Fußball-Trainer Raik Hiller vom SV Germania Auligk freut sich, dass die lang geplanten Baumaßnahmen nun über die Bühne gehen. Quelle: Thomas Kube

Auch wenn es lange gedauert hat: Raik Hiller, Trainer und Vorstandsmitglied beim SV Germania Auligk, freut sich über die baulichen Veränderungen. „Der Fußballplatz ist super geworden“, sagte er. Der moderne Anbau sei im Interesse des Vereins.

Fußballer bauen Bürocontainer um

Wie es Tradition bei seinem Verein ist, packen die Sportler auch selbst mit an. Schon ihre Vorgänger krempelten in den 1930er Jahren die Ärmel hoch und bauten ihre Turnhalle komplett selbst. So was ist im Jahr 2020 wohl nicht mehr möglich. Doch die Fußballer starteten eine Spendenaktion, um zwei Bürocontainer für den Verein herzurichten. 3000 Euro kamen zusammen, berichtete der Trainer.

In den Containern sollen sowohl Sitzmöglichkeiten entstehen als auch ein Verkaufsraum, der bei Vereinsaktivitäten als Imbiss genutzt werden kann. Mehrere Arbeitseinsätze fanden schon statt.

Generell sind die Sportler froh, „dass wir wieder Fußball spielen können“. Gleich mit den ersten Corona-Lockerungen startete das Training in dem großen Dorfverein mit 170 Mitgliedern, der im vergangenen Jahr seinen 120. Geburtstag feierte.

Lesen Sie dazu auch:

Von Claudia Carell