Sportverein Elstertrebnitz hat neuen Vorstand gewählt

Elstertrebnitz

Der Sportverein Elstertrebnitz hat einen neuen Vorstand gewählt. Ronny Zühlke erhielt erneut das Vertrauen und wird den 145 Mitglieder starken Verein auch in den nächsten vier Jahren weiterführen. Bereits 2006 hatte der 46-jährige Hobbyfußballer, Sektionsleiter und Jugendtrainer in Personalunion den Vorsitz übernommen; 2019 war er dafür vom Landessportbund Sachsen mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet worden.

Ihm zur Seite stehen künftig Ramona Sauer als Stellvertreterin und Mario Hübel als Kassenwart. Zum erweiterten Vorstand gehören ferner die beiden Kassenprüferinnen Annelies Georgi und Renate Zelle sowie Ursula Böhme (Kindersport), Marie Moritz (Volleyball), Sabine Hartleib (Reha-Sport) und Christoph Lange (Fußball).

Sportangebote bis ins hohe Alter

Gemeinsames Ziel ist es, den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bis ins hohe Alter hinein einen Ausgleich zum Alltag anzubieten, sagte Zühlke. „Der Aufwand, der hinter den Kulissen betrieben wird, ist sehr groß. Wir sind alle bemüht, das Bestmögliche für unsere Mitglieder anzubieten.“

Das ist nicht immer einfach und vor allem ein finanzieller Kraftakt, so der wiedergewählte Vorsitzende. Aus diesem Grund seien die Elstertrebnitzer gegenüber Sponsoren und Spenden nicht abgeneigt. „Wir freuen uns über jede Spende und werden sie in den Sektionen gerecht aufteilen.“

Bürgermeister David Zühlke (CDU) sicherte den Sportlern seine Unterstützung zu und stellte für die nächsten Jahre sogar den Neubau einer Turnhalle in Aussicht. Wo genau diese entstehen soll, sei noch nicht geklärt, möglicherweise aber in Sportplatz- und Schulnähe. „Wir arbeiten daran“, so der Gemeindechef. Die neuen Vorstandsmitglieder beglückwünschte er mit je einem Präsentkorb.

Sektion Kegeln erwägt einen Neustart

In fünf Sektionen können die Elstertrebnitzer derzeit ihren Sport betreiben: Fußball, Kindersport, Volleyball, Reha-Sport und Tischtennis. Die Sektion Tischtennis kam erst in diesem Jahr neu dazu, erfreut sich aber bereits jetzt großer Beliebtheit.

Dagegen hatte sich die Kegel-Mannschaft im vergangenen Jahr aufgelöst und abgemeldet, so Ronny Zühlke. Allerdings erwägen die Kegler schon bald einen Neustart – parallel zum Umbau der Kegelbahn im Sporthaus.

Von Kathrin Haase