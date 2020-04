Sportverein wird 100 – aber Regis-Breitingen kann nicht feiern

Regis-Breitingen

Dieses 2020 sollte ein Jubeljahr für die Mitglieder des Sportvereins Regis-Breitingen (SVR) werden. Können sie doch auf ein Jahrhundert organisierte Aktivitäten in Fußball und Leichtathletik zurückblicken. Die Planungen waren durchaus weit gediehen. Doch die Corona-Krise lässt die Vorstellungen der Organisatoren in großen Teilen zu einem (vorläufigen) Trauerspiel werden.

Festakt genau 100 Jahre nach der Gründung

Am 29. April 1920 wurde die „Fußballvereinigung von Regis“ (FvR) gegründet, in der sowohl Kicker als auch Leichtathleten aktiv waren. Sie gilt damit als Vorläufer des gesamten SVR. Auf den Tag genau zum 100. Jubiläum sollte deshalb trotz des Mittwochs eine Festveranstaltung stattfinden. „Ja, wir wollten groß in der Sporthalle feiern, hatten viele Leute eingeladen“, sagt Vorsitzender Werner Heiche. Doch inzwischen musste der Verein die Reißleine ziehen. „Wir haben uns im Vorstand verständigt, den Festakt nun auf den 29. April 2021 zu legen. Dann stoßen wir eben auf den 101. Geburtstag an.“ Eventuell „müsse“ aber doch noch ein Datum in diesem Jahr gewählt werden, sei ihm von einem übergeordneten Sportverband angetragen worden.

Anzeige

Die Regiser Fußballer jubeln über einen Torerfolg. Fürs 100-Jährige kommt bisher keine Freude auf. Quelle: Udo Zagrodnik

Weitere LVZ+ Artikel

Fußballer: Pokalfinale, Aue-Spiel und Party

Zudem bereiteten die beiden großen Abteilungen eigene Feier-Tage vor. Den Kickern sprach dafür der Sächsische Fußball-Verband die Gastgeberschaft fürs Finale des Landespokal-Wettbewerbs der ältesten Nachwuchs-Klasse A-Junioren zu. Auch sollte eine Party steigen. Als mögliche Termine sind der Abend vor Himmelfahrt und der Freitag vor Pfingsten im Gespräch gewesen. „Nun steht alles in den Sternen.“ Was auch für ein besonderes Freundschaftsspiel gilt. „Wir haben Zweitbundesligist Erzgebirge Aue eingeladen, eigentlich“, so Heiche. Die Mannschaft sei 1994 schon mal da gewesen, „natürlich mit anderen Akteuren, wie etwa dem DDR-Nationaltorwart Jörg Weißflog und Trainer Lutz Lindemann“. Wann aber die Wiederholung kommt, sei nun offen.

Leichtathleten: Meisterschaft und Ehemaligen-Treffen

Auch die Leichtathleten wollen Wettkampf und Feier zusammenlegen. So planten sie für den 6. Juni die Landesmeisterschaft der Senioren und ein abendliches Ehemaligen-Treffen. Wobei die Organisatoren mit jeweils um die 300 Teilnehmer rechneten. Woraus zumindest in fünfeinhalb Wochen nichts wird, sagt Bernd Kipping, langjähriger Abteilungsleiter, der zusammen mit Nachfolger Uwe Enge die Fäden zieht. Statt der vorbereiteten Einladungen sind Schreiben mit dem Nachholtermin 12. September verschickt worden.

Noch ist unklar, wann die Leichtathleten vom SV Regis-Breitingen den nächsten Wettkampf ausrichten dürfen. Quelle: Uwe Enge

Neue Bücher zur Sportgeschichte von Regis

Statt der abgesagten sächsischen Titelkämpfe steht dann regulär die Kreismeisterschaft im Kalender. „Ob wir dann aber beides durchführen können, ist weiter offen“, so Kipping. Vor allem auch, weil ja die früheren Aktiven altersmäßig zur Risikogruppe gehören. In der Schwebe ist damit ebenso eine Buchpräsentation. Kipping wollte ursprünglich im Juni die Bände zwei und drei seiner „Geschichte der Leichtathletik von Regis-Breitingen“ vorstellen und verkaufen; der Verein unterstützt die Herausgabe mit einer Teil-Vorfinanzierung. „Momentan ist noch nicht klar, wie das nun läuft“, so Bernd Kipping, der Ehrenpräsident des Leichtathletik-Verbandes Sachsen ist.

Gestrichen haben hingegen die Handball-Männer ihr Turnier „Gebrüder-Jahn-Cup“, das sie mit Gäste-Teams am 9. Mai ausspielen wollten. Und bei den Keglern ist offen, ob sie ihre traditionellen Wettbewerb zum Bergmannstag, dem ersten Sonntag im Juli, austragen können, erklärt Vereinschef Werner Heiche.

Von Olaf Krenz