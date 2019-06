Pegau

Gegen zwei Sprayer in Pegau ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Wie am Montag mitgeteilt wurde, beobachtete ein Anwohner am Sonntag gegen 16 Uhr, wie die Beiden gerade eine Hauswand auf der gegenüberliegenden Seite am Schlossplatz mit grüner Farbe beschmiert hatten und nun flüchteten.

Komplize flüchtet zu Fuß

Einer konnte zu Fuß die Flucht ergreifen, während der andere noch schnell auf sein Rad steigen wollte. Dies gelang ihm zwar, jedoch nicht die Flucht damit. Der Zeuge hielt den Jugendlichen (17), der ihm bekannt war, zunächst fest. Nach einer verbalen Auseinandersetzung ließ er ihn jedoch los und verständigte die Polizei. Zum Komplizen des 17-Jährigen gab er an, dass dieser eine Kapuze trug. Aufgrund dessen, dass dieser wesentlich kleiner war, schätzte er ihn auf etwa 12 bis 13 Jahre. Zum Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Von LVZ