Borna/Deutzen

Die katholische Pfarrei Borna beschreitet weiter den Weg, die Kirche St. Konrad in Deutzen in eine Ökokirche umzuwandeln. Das soll jetzt sogar in professionelle Hände gelegt werden. Derzeit läuft das Auswahlverfahren für einen Geschäftsführer.

Pfarrer Dietrich Oettler ist selbst überrascht, wie zielstrebig sich die Dinge entwickelt haben, seit die Pfarrei über die Zukunft von St. Konrad nachdenkt. Als im Dezember 2016 im Beisein von Alt-Bischoff Joachim Reinelt das 60-jährige Bestehen des Gotteshauses gefeiert wurde, rauchten im Hintergrund schon die Köpfe.

Sankt Konrad in Deutzen soll Ökokirche werden

Denn schon damals deutete sich an, dass St. Konrad innerhalb der größeren Strukturen bei immer weniger Gläubigen als reguläre Kirche kaum zu halten ist. An die Öffentlichkeit ging die Pfarrei erst rund ein Jahr später. In der Zwischenzeit wurde die Idee der Ökokirche geboren und mit den Deutzener Kirchenmitgliedern besprochen.

Die Pfarrei suchte Kontakt zu verschiedenen einschlägigen Institutionen und Arbeitskreisen, zu Akteuren im Landkreis und im Freistaat, und sie streckte die Fühler zugleich auch in Richtung eines Dokumentationszentrums für die Bergbaugeschichte der Region aus.

Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit führte nach Deutzen

Weitere anderthalb Jahre später sagt Pfarrer Dietrich Oettler über die Entwicklung der letzten Monate: „Ich weiß nicht, ob ich es für ein Desaster oder für ein Wunder halten soll.“ Im Oktober 2018 führte der Ökumenische Pilgerweg für Klimagerechtigkeit auch nach Deutzen. Zuvor hatten Pfingsten ein ökumenischer Umweltgottesdienst und eine Podiumsdiskussion rund um Klima und Energie stattgefunden.

Jetzt hofft Pfarrer Oettler, bis Mitte Juni einen Geschäftsführer für die Ökokirche einstellen zu können. Von sechs Bewerbern wurden drei zu Gesprächen eingeladen. Und die Chancen stehen gut, dass die Stelle für zwei Jahre zu 90 Prozent vom Bistum Dresden-Meißen finanziert wird.

Schon zuvor wird die Kirche vom 23. bis zum 26. Mai zum Schauplatz eines ökologischen Projektes katholischer Jugendlicher. In der bundesweiten 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) werden Jugendliche aus Borna, Bad Lausick, Geithain, Wechselburg und Leipzig den Gedanken der Ökokirche vertiefen.

Bundes Deutscher Katholischer Jugend will Blühwiese anlegen

Sie wollen auf dem Gelände eine Blühwiese anlegen und ein großes Insektenhotel, eine Kräuterspirale und eine Totholzhecke. Betreut wird die Gruppe von Sabine Bley. Sie ist Jugendseelsorgerin im Dekanat Chemnitz und Gemeindereferentin in der Pfarrei Wechselburg. In der Pfarrei Borna war sie von 1990 bis 1996 beschäftigt. Durch künftige Zusammenlegungen innerhalb der katholischen Kirche wird die Pfarrei Borna bald wieder zu ihrem Gebiet gehören. Da lag ein ökologisches Projekt in Deutzen nahe.

„Zusätzlich“, beschreibt sie die Vorhaben in Deutzen, „wollen wir viele kleine mobile Insektenhotels anfertigen. In den Medien hören wir im Moment immer wieder vom Artensterben, und so wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass dies aufgehalten wird. Wir werden am Donnerstagabend auch zu Beginn ein wenig Bildungsarbeit versuchen mit einem Film über die Auswirkungen des Artensterbens, damit die Jugendlichen auch gut eingestimmt werden auf ihre wichtige Aufgabe.“

Ökumenischer Umweltgottesdienst am Pfingstmontag

Gut zwei Wochen später wird am Pfingstmontag wieder wie schon im vorigen Jahr ein ökumenischer Umweltgottesdienst gefeiert, an den sich eine Podiumsdiskussion anschließt. Thema in diesem Jahr: „Vom Strukturbruch zum Strukturwandel. Chancen und Grenzen wasserstoffbasierter Energieträger beim Kohleausstieg". Darüber diskutieren Landrat Henry Graichen ( CDU), Florian Thamm vom Wasserstoff-Netzwerk Hypos, der Umweltingenieur Ingmar Reichert und Pascal Kühn vom Gymnasium Rochlitz.

Das Projekt Ökokirche Deutzen geht also weiter. Nach allen bisherigen Erfahrungen habe es wirklich Sinn, ist Pfarrer Dietrich Oettler überzeugt, dafür um den heiligen Geist zu bitten. Denn „Umweltschutz ist ein urchristliches Gut“, betont er.

Von André Neumann